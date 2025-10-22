English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's Horoscope:12 രാശിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കരിയറിൽ വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാകും. പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. അനാവശ്യ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.   

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങള്‍ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ചെലവ് കുറയ്ക്കുക. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ മനസിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.   

മിഥുനം രാശിക്കാർ അമിതമായി ചിന്തിച്ച് കൂട്ടും. തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പരിഹരിക്കാൻ കൃത്യമായി ആശയവിനിമയം നടത്താൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. വ്യക്തിപരമായ വളരാൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്. സാമ്പത്തികപരമായ റിസ്ക്കുകൾ ഇന്ന് കുറയ്ക്കുക.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാർ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകള്‍ മനസ്സിലാക്കി കാര്യങ്ങള്‍ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. അമിത വിശ്വാസം ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഭാ​ഗ്യം തുണയ്ക്കും.   

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ജോലി സമ്മര്‍ദ്ദം വര്‍ധിക്കും. ജീവിതത്തില്‍ വിജയം കൈവരും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുകയും ഭക്ഷണം ശ്രദ്ധയോടെ കഴിക്കുകയും ചെയ്യുക. നിസ്സാര കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് ദേഷ്യപ്പെടരുത്.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Malayalam Horoscope horoscope predictions Astrology ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

