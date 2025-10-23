Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പ്രശസ്തി വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർ അനുയോജ്യ ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസ് രംഗത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാകും, തുലാം രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം ദുർബലമായിരിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കും. പ്രശസ്തിയും കീർത്തിയും വളരും അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡും ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും.
ഇടവം (Taurus): ഇവർക്കിന്ന് കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദിവസം, ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം അന്തിമമായേക്കാം, കുട്ടിക്ക് നൽകിയ ഒരു വാഗ്ദാനം നിങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. തുടർച്ചയായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയും മാറ്റിവയ്ക്കരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും, ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ സ്വത്തിനെച്ചൊല്ലി തർക്കം ഉണ്ടാകാം. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വരുത്തുക. വാഹനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ച നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പഴയ ബിസിനസ്സ് പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടകരമായി തോന്നിയേക്കാം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക. തിടുക്കത്തിലുള്ള പെരുമാറ്റം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. തിടുക്കത്തിലുള്ളതും വൈകാരികവുമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ക്ഷീണമുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. മനസ് അസ്വസ്ഥമാകുന്നത് ചില ജോലികൾ തെറ്റിപ്പോകാൻ കാരണമായേക്കാം. കടം കൊടുത്ത പണവും തിരിച്ചു ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത തുറക്കും, അവരുടെ മുതിർന്നവരുടെ സഹായം അവരുടെ പഠനത്തിന് വളരെ സഹായകരമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സിനായി വിദേശയാത്ര നടത്താം, വർദ്ധിച്ച ചെലവുകൾ നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ജാഗ്രതയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുകയും വരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുകയും വേണം. നിങ്ങൾ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് താമസം മാറിയേക്കാം. പഴയ കുടുംബകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ഉണ്ടാകാം. മറ്റുള്ളവരുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക, ജോലി കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ സന്തോഷകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കും, പ്രണയത്തിലായവർ അവരുടെ പങ്കാളി പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ നിരാശരായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് നിറവേറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ആളുകളുമായി നന്നായി ഇടപഴകും. ഏതൊരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിലും ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തൊണ്ട സംബന്ധമായ ഒരു പ്രശ്നം പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കൂടാതെ ജോലി സംബന്ധിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി തീർച്ചയായും ചർച്ചകൾ നടത്തും. തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കുന്ന തീരുമാനം പിന്നീട് പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത്ക നല്ലത്, ഏതെങ്കിലും വീട്ടുജോലികൾ തീർപ്പാക്കാതിരുന്നാൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. പഠനത്തിനായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാനും കഴിയും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ തെറ്റ് പുറത്തുവരാം, അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് തടസ്സമായേക്കാം, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ഒരു ബിസിനസ്സ് കരാർ അന്തിമമായേക്കാം. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കണം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ഒരു പുതിയ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ ഓർഡർ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകളും കാതുകളും തുറന്നിരിക്കുക. സ്വത്തിൽ വലിയ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് പരിഗണിച്ചേക്കാം. ഇന്ന് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം, അതിനാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ മറികടക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സമർത്ഥമായ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala Lottery Result Today 22 October 2025: ഇന്നത്തെ ധനലക്ഷ്മിയുടെ ഒരു കോടിരൂപയുടെ ഭാഗ്യം ആർക്ക്?- ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം