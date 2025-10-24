Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പദവിയും അന്തസും വർധിക്കും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ലാഭകരമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർ ക്ഷമയോടും സംയമനത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏതൊരു കാര്യത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും, സംശയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നഷ്ടമാകില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്കായി ആരെയെങ്കിലും പങ്കാളിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഗുണം ചെയ്യും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ പദവിയും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും, ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടുകയും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നല്ല ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുമായി ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകാം. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ചില വിനോദ പരിപാടികളിലും പങ്കെടുക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഇണയെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഒരു മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല വിജയം നേടുന്നതിൽ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ബിസിനസ് സംബന്ധമായ ചില ജോലികൾക്കായി യാത്ര ചെയ്തേക്കാം. കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബോസ് ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം നിർദ്ദേശിച്ചേക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹ സംബന്ധമായ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഉത്കണ്ഠ ഉണ്ടാക്കും. പണം ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക, പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, അനാവശ്യമായ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ മുൻകാല ജോലികൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ ബഹുമാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടും. അയൽപക്കത്തുള്ള ഒരാളുമായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം. ഇത് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സ്വാധീനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടി നടക്കാം. നിങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവദൂഷ്യം ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെ പുതിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യത, ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ചെലവിടൽ ശീലങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ വാഹനം വാങ്ങിയേക്കാം. കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. പഴയ പ്രശ്നം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ചില പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയരാകേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുടെ ഉപദേശം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മിശ്രമായിരിക്കും, രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലുള്ള നിങ്ങളുടെ താൽപ്പര്യം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, അത് ഒരേസമയം ധാരാളം ജോലികളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടും സംയമനത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ഇത് പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന് കാരണമായേക്കാം. അനാവശ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ആഡംബരങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെലവഴിക്കും, എന്നാൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അത് നിങ്ങളുടെ പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എളുപ്പത്തിൽ ലഘൂകരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വ്യതിചലിച്ചേക്കാം, മറ്റ് കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായേക്കാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ജോലിയുടെ പൂർത്തീകരണം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു വസ്തു വാങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. ഇണയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ബിസിനസുകാർക്ക് ജോലി മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടേണ്ടിവരും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കും. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവയെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളോടൊപ്പം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ഓൺലൈനിൽ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്ന ആളുകൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തുടർന്നും തർക്കമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടുജോലികൾ വീട്ടിൽ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
