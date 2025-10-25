English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Malayalam News
  Photos
  Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും; തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. 

Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കും,  ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ജീവിത നിലവാരത്തിൽ പുരോഗതി, 

മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും,  ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ചെലവുകൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

മേടം (Aries): ഇന്നിവർ ഉത്സാഹത്തോടെയും ആരോഗ്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കും, എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. ജോലിക്കായി ഇടയ്ക്കിടെ യാത്രകൾ ഉണ്ടാകും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കുടുംബ ബിസിനസിൽ ചില നഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചേക്കാം. 

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ജീവിത നിലവാരത്തിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജൂനിയർമാരിൽ നിന്ന് സഹായം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. വീട്ടിലേക്ക് ചില പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക്സ് കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ നല്ല ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചില അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിച്ചേക്കാം.

മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭത്തിനായുള്ള വഴികൾ തുറക്കും, പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉയർന്നുവരും അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാമ്പത്തികമായി ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അനാവശ്യ സംസാരം ഒഴിവാക്കണം, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ഇണ നിങ്ങളുമായി തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കും, പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. 

കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്കണ്ഠ ഏറും, ജോലിയിൽ വരുത്തുന്ന ഏതൊരു മാറ്റവും അവർക്ക് ഒരു വെല്ലുവിളിയായിരിക്കും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും, ചില ബിസിനസ്സ് നുറുങ്ങുകൾ നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ആരുമായും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ഒഴിവാക്കുക.

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം, സംസാരത്തിൽ സംയമനം പാലിക്കുക. വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ നിങ്ങളുടെ ഉത്കണ്ഠ വർദ്ധിപ്പിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒരു പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തിടുക്കം കാണിച്ചേക്കാം, അത് ഒരു കുടുംബാംഗവുമായി തർക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് തീരുമാനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും, ചില ജോലികൾ തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം, സ്വന്തം ജോലികളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എല്ലാവരെയും തിരക്കിലാക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ പരിപാടി നടക്കാൻ സാധ്യത. തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും, ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധരായിരിക്കില്ല. പഴയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം, മൂല്യങ്ങളെയും പാരമ്പര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കും. പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ഗാഡ്‌ജെറ്റുകളും വാങ്ങുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും,. നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ പ്രണയബന്ധം കൂടുതൽ ആഴത്തിലാകും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ഒരു കുടുംബകാര്യം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുമതി തേടുന്നതാണ് നല്ലത്.

മകരം (Capricorn): ബിസിനസിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു അകന്ന ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ പഠനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ഒരു മതസ്ഥലത്തേക്ക് തീർത്ഥാടനത്തിനും പോകാം. നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, ജോലിസ്ഥലത്തും ചില പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റാനും നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ സമയം വിവേകത്തോടെ വിനിയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികളിൽ കാലതാമസം വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.

മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടാനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും, ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്, ആരോടും അസൂയയും വെറുപ്പും വെച്ചുപുലർത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഒഴിവുസമയ വാങ്ങലുകൾക്കായി നിങ്ങൾ നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കും. ജീവിത പങ്കാളി നിങ്ങളോടൊപ്പം തോളോട് തോൾ ചേർന്ന് നടക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

