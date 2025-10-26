Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. എന്നാൽ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അതീവശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും. ജോലിയിൽ ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില് തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ വരുമാനം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയില് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
ധനു രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഭാഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും. ജോലിയിലും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള് നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ദിക്കുക.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് വേഗം തന്നെ പരിഹരിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
