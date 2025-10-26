English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ്. എന്നാൽ ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൃത്യമായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. പ്രതിസന്ധികളെ തരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ആ​ഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം സഫലമാകും. ജോലിയിൽ നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ദോഷങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങുമെങ്കിലും ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും. അതീവശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യവും കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനാകും. ജോലിയിൽ ഉയർന്ന പദവി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. പഠന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയമുണ്ടാകും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കാനാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജോലിയില്‍ തടസങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. എന്നാൽ വരുമാനം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജോലിയില്‍ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നല്ല ഫലങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അകലും. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും.    

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തുന്ന ദിവസമാണിന്ന്. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പാക്കും. ജോലിയിലും അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടാകും. ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. ‌ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ദിക്കുക.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുമെങ്കിലും അത് വേ​ഗം തന്നെ പരിഹരിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഒഴിവാക്കുക.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

