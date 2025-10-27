Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തതമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ഇടവ രാശിക്കാർ അപരിചിതരിൽ നിന്നും അകലം പാലിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ലാഭകരമായ ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് എതിരായാൽ ഉണ്ടായേക്കാം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം, വീട്ടിൽ മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. ദീർഘകാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഏതൊരു ബിസിനസ് ഇടപാടുകളും അന്തിമമാകാൻ സാധ്യത, ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റായി കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഇത് സംഭവിച്ചാൽ സംസാരിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക, ആരുടെയെങ്കിലും അനുവാദമില്ലാതെ വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ തിടുക്കത്തിലുള്ളതോ വൈകാരികമോ ആയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. അൽപ്പം വിവേകമുപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ ജോലി തുടരുന്നതാണ് നല്ലത്. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. അപരിചിതരിൽ നിന്ന് അകലം പാലിക്കുകയും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. ഒരു കുടുംബ പരിപാടിക്കുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്ന് സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാണ് യോഗം. ഒരു ബിസിനസ് പ്ലാൻ നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കണം. ജാഗ്രതയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസിലെ ചെറിയ ലാഭ അവസരങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. സർക്കാർ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരത്തിനായി തയ്യാറെടുക്കുന്ന തിരക്കിലായിരിക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾ. നിങ്ങളുടെ ഇണ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് അസ്വസ്ഥനായിരിക്കാം. അവരെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തേണ്ടിവരും. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ഒരു സ്ഥാനക്കയറ്റം അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. മറ്റൊരു ജോലിക്കുള്ള ഓഫറും ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു അഭ്യുദയകാംക്ഷി ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി എന്തെങ്കിലും ചർച്ച ചെയ്തേക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കാണും, അത് ചില പഴയ ഓർമ്മകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങൾ വിവേകപൂർവ്വം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കുക, വഴക്കിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാവുന്ന എന്തെങ്കിലും പറയുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ചില പുതിയ എതിരാളികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നതിനാൽ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സമ്പാദ്യത്തിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിച്ചേക്കാം. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ നിശബ്ദത പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കഴിഞ്ഞ കാല തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കും. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്തേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നേക്കാം, അതിൽ ധാരാളം യാത്രകൾ ഉൾപ്പെടും, വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണക്രമത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. പണം തടസ്സപ്പെടാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിനുള്ളിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കണം. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടാൻ അവസരം ലഭിക്കും, അനാവശ്യ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾക്ക് സാധ്യത, കേട്ടുകേൾവികളെ വിശ്വസിക്കരുത്. ഇണയ്ക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം കൊടുക്കാം, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും പരിഭ്രാന്തരാകില്ല. വാഹനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകരാർ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ദിനം, കരിയറിൽ ഗണ്യമായ ഉയർച്ച നിങ്ങൾ കാണും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, കാരണം നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ വിവാഹത്തിലെ ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങും. മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടെ ചിന്തിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സമാധാനം നൽകും. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് അതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി കുറച്ച് സമയം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും, അത് പഴയ പരാതികൾ പരിഹരിക്കുകയും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബിസിനസ്സ് വിജയം നൽകുകയും ചെയ്യും. ഒരു പ്രധാന കരാർ അന്തിമമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് അന്തരീക്ഷം പ്രകാശപൂരിതമാക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
