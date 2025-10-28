Todays Horoscope: വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ ജോലികൾ മാറ്റി വയ്ക്കരുത്; മകര രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാരുടെ ബിസിനസ് ഇടപാടുകൾ അന്തിമമാകും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസം, ബഹുമാനം വർധിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ ഐക്യം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും അരോചകമായി തോന്നിയാൽ അത് കാര്യമായി എടുക്കരുത്. വാഹനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ചില പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പരിഗണിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം നിക്ഷേപിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്ന് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. കുട്ടികളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക. ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ നേട്ടമുണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ അപകടത്തിലാക്കിയേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. പരിചയസമ്പന്നരായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ ജോലി കൂടുതൽ ആസ്വാദ്യകരമാക്കും, തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസം, ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, വളരെക്കാലമായി ഒരു ശാരീരിക പ്രശ്നത്താൽ നിങ്ങൾ അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മറികടക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ താൽപ്പര്യമുള്ളവരായിരിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അംഗം വന്നേക്കാം, ചില വിനോദ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും. പ്രണയത്തിലായവർ പങ്കാളികളുടെ വികാരങ്ങളെ മാനിക്കുകയും അവരെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും വേണം, നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, ജോലിയെക്കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നിർദ്ദേശം നൽകിയേക്കാം അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നടപ്പിലാക്കണം.
തുലാം (Libra): എല്ലാ ജോലികളും കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാകുന്നതിനാൽ ഇന്നിവർ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഒരു ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ അത് അന്തിമമാകാൻ സാധ്യത, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ ചില വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാനിടയുണ്ട്. ജോലിസ്ഥലത്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റം കണ്ടെത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ നാളത്തേക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കരിയർ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നന്നായി ചിന്തിച്ച പദ്ധതികൾ ഗുണകരമായിരിക്കും, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. കുടുംബാംഗങ്ങളിലെ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും,
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, സ്വാധീനമുള്ള ചിലരെ കണ്ടുമുട്ടാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. വരുമാനം മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. കേട്ടുകേൾവികൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരു അടുത്ത ബന്ധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഇണ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും, ഭാവിയിൽ ചില ബിസിനസ് പ്രശ്നങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അവ സൂക്ഷിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസം, സ്വാധീനമുള്ള ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ശ്രമിക്കും, കഠിനാധ്വാനത്തിന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. ഓഹരി വിപണിയിലോ ലോട്ടറിയിലോ നിക്ഷേപിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കും. കോടതി സംബന്ധമായ ഒരു കാര്യവും അവസാനിക്കുന്നതായി തോന്നുന്നു. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. കുടുംബത്തിൽ ചില ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾക്കുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാകാം. തൊഴിലിനായി ഇവിടെയും അവിടെയും അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)