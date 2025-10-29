Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക; ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ മികച്ച ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ മത്സരബുദ്ധി വർധിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാർ സംയമനം പാലിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റേതൊരു ദിവസത്തേക്കാളും മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ ഒരു സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം, അവർ കാര്യമായ വിജയം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എതിരാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങളിൽ വീഴരുത്. ചെറുതും ലാഭകരവുമായ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് പോലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും, സ്വത്ത് തർക്കം ഉണ്ടാകാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മത്സരബുദ്ധി വർധിക്കും, സൗമ്യമായ സംസാരത്തിലൂടെ ആളുകളുടെ ഹൃദയം കീഴടക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പാതകൾ തുറക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ ക്ഷമയും സംയമനവും പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, ബിസിനസ്സിൽ വലിയ അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക. ജോലിയിൽ വ്യക്തത നിലനിർത്തണം. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്ന ഏത് പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും. മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം നൽകും, അത് നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും സഹായിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ടീം വർക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആനന്ദകരമായിരിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതിരുകടന്നതാകും. പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുകയും കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഒരു നല്ല സ്ഥാനം നേടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായേക്കാവുന്ന ചില പുതിയ ആളുകളെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് കണ്ടുമുട്ടും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വ്യക്തത നിലനിർത്തണം. എതിരാളികളുടെ വാക്കുകൾക്ക് വഴങ്ങരുത്. ഒരു സർക്കാർ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് സമ്മർദ്ദമുണ്ടാക്കിയേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ വിജയം കൈവരിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരങ്ങൾ നിലനിൽക്കും. പഴയ ഒരു ഇടപാട് തീർക്കേണ്ടിവരും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾക്കായി ഒരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയതിനുശേഷം മാത്രമേ മുന്നോട്ട് പോകൂ, അല്ലാത്തപക്ഷം ആദ്യം അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വരുത്തിവയ്ക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് കരിയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഒരു പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹം പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായവ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കപ്പെടും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. എല്ലാവരുമായും ഒത്തുപോകാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ആരുടെയും ഉപദേശം പിന്തുടരരുത്, ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരും. പഴയ രോഗം വീണ്ടും ഉയർന്നുവന്നേക്കാം ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നു കുടുംബകാര്യങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും വർദ്ധിക്കും, ഒരു ഇൻക്രിമെന്റ് ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും. ഒരു പ്രധാന പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്, എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അവിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സൃഷ്ടിപരമായ ശ്രമങ്ങളിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാകും. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബഹുമതി ലഭിച്ചേക്കാം. മുൻകാല തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയും അവ ആവർത്തിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാനും നിലവിലുള്ള സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും സമയമെടുക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. അപരിചിതരുടെ ഉപദേശം അടിസ്ഥാനമാക്കി നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു സർക്കാർ ജോലിയും പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന നേട്ടം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ജോലി അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സംയമനം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേട്ടു കേൾവികളിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കരുത്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങളും നീങ്ങും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
