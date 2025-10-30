English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം വളരെ അനുകൂലമാണ്. ശുഭകാര്യങ്ങള്‍ക്ക് തുടക്കം കുറിയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. കര്‍മ്മ മേഖലയില്‍ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വരും. ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തും. സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹം യോ​ഗം കാണുന്നു.   

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ബിസിനസിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കുമെങ്കിലും ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. ചില കാര്യങ്ങളിൽ കാലതാമസം നേരിടേണ്ടി വരും. ജോലിയിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. പ്രണയിതാക്കൾക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണിന്ന്.    

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഉദരസംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികം മെച്ചപ്പെടും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ ഇന്ന് പുതിയ വീടോ, വാഹനമോ വസ്തുവോ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിവാഹ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനമാകും. ബന്ധുക്കളുമായി ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനിടയുണ്ട്. അമ്മയുടെ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

കന്നി രാശിക്കാരായ പ്രണയിതാക്കൾക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. കടബാധ്യതകളൊക്കെ തീർക്കാനാകും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ​ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായ ദിവസമായിരിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ അത് വർധിക്കും. ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം.  

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോള്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തികപരമായി അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.    

മകരം രാശിക്കാര്‍ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. ജീവിതത്തിൽ പലവിധ മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കാം. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം നേടാനാകും. ഭൂമി, വാഹനം എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള യോഗമുണ്ട്.   

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ​ഗുണാനുഭവങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്ഷമയോടെ നേരിടുക. ജോലിയിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. പുതിയ വാഹനം, വസ്തു, വീട് എന്നിവ വാങ്ങാനുള്ള യോ​ഗമുണ്ടാകും.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കര്‍മ്മരംഗത്ത് എല്ലാം അനുകൂലമായി വരും. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കണ്ടെത്താനാകും. സർക്കാർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

