Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൽ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർയ്ക്ക് സന്തോഷ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ ആവശ്യമില്ലാതെ ആരേയും ഉപദേശിക്കരുത്, ധനു രാശിക്കാരുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന കരാർ അന്തിമമാകും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനം, വിവാഹജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായ ഇടപെടൽ ഒഴിവാക്കുക, എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കുറച്ചുകാണരുത്. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്..
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും, പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കണം. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ഒരു സ്വത്ത് തർക്കം ഉണ്ടായേക്കാം. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം ചിലർ സുഹൃത്തുക്കളായി വേഷംമാറിയ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളായിരിക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാനും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടനാകും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലനാകും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ട ദിവസം. പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി സംസാരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കരാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ സന്ദർശിക്കാൻ സാധ്യത, അമ്മയുടെ പഴയ ഒരു രോഗം വീണ്ടും വരുന്നത് നിങ്ങളെ തിരക്കിലാക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും ആദരവുംവും ലഭിക്കും, ഏതെങ്കിലും വാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. സൗമ്യമായ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങും. ഒരു ജോലിയും മറ്റുള്ളവരെ ഏൽപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കോപാകുലമായ സ്വഭാവം കാരണം നിങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെടാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പ്രതികൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, അത് നിങ്ങളെ തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും തെറ്റുകൾ വരുത്താനും ഇടയാക്കും. അപരിചിതനുമായി ഒരു ഇടപാട് നടത്തി നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അതിനാൽ ഒരു വിദഗ്ദ്ധനെ സമീപിക്കാതെ ഓഹരി വിപണിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അപ്രതീക്ഷിതമായ വാഹന തകരാർ കാരണം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി തടസ്സപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ടീം വർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഏത് ജോലിയും ഷെഡ്യൂളിന് മുമ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങളെ സഹായിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില വിനോദ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ബിസിനസുകാർ ആരുമായും പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക; അവർ ഇക്കാര്യം സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണം. നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്ന് ബിസിനസ്സിലുള്ളവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ശത്രുക്കൾ ശക്തരായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിച്ചേക്കാം. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നേറും. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാം. പ്രണയത്തിലായവർക്ക് പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര പോകാം. ആഗ്രഹം സഫലമായാൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു കരാർ അന്തിമമാക്കപ്പെടും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ബിസിനസ്സിലെ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിനുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും. ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇണ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സമ്മാനം കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞുമാറുകയില്ല. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ ഒരു പുതിയ കോഴ്സിൽ ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറെടുക്കാം. ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയാകാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം , സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ സമ്മർദ്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. പഴയ ഒരു തെറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം, ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുകയും ഒരു സമ്പാദ്യ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടും, കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ ഐക്യം നിലനിൽക്കും. നിങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)