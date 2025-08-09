Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, മീന രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥാനമാനാധികൽ ലഭിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. എന്നിവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ബന്ധുക്കളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, കുടുംബത്തിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് പങ്കാളിയോടൊപ്പം ഒരു ദീർഘയാത്ര പോകാൻ പദ്ധതിയിടാം. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ ചേരുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേര് ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രധാന തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും. പ്രിയപ്പെട്ടവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും, ചില പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കും. ഏതൊരു സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെയും പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. ഒരു കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ കഴിയും. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, ഒരേ സമയം നിരവധി ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയും. കൂടുതൽ ജോലി കാരണം നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കും. ജോലികൾ അൽപ്പം ക്ഷമയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. വീടിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികളിലും വൃത്തിയിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, ജീവിത നിലവാരത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ഹൃദയത്തിലെ ഏത് ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ മേലുള്ള കൂടുതൽ ജോലി സമ്മർദ്ദം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകും. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കരുത്. സന്തോഷകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഷോപ്പിംഗിനായി നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും. സൃഷ്ടിപരമായ ജോലികളിലും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിവരും. ഏത് വിനോദ പരിപാടിയിലും പങ്കെടുക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നം നേരിടേണ്ടിവരും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ സ്ഥാനവും അന്തസും വർധിക്കും, ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്താം. അവിവാഹിതർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ കാണും. ചില പുതിയ ആളുകളുമായുള്ള ഇടപെടൽ വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഇനം കൊണ്ടുവരാനും കഴിയും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം നിലനിൽക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരുടെ സ്വാധീനവും മഹത്വവും വർദ്ധിക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസം, എങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയൂ. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിൽ വരുന്ന തടസം നീങ്ങും, പുതിയ വീട്, വാഹനം മുതലായവ വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടും. പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. അപരിചിതരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിവരും. ഭാഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കാൻ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. സംസാരത്തിലെ സൗമ്യത നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നൽകും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കും അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കും, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാരണം പെട്ടെന്നുള്ള തകർച്ച നിങ്ങളുടെ പണച്ചെലവ് വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഒരു മുതിർന്ന അംഗത്തെ സേവിക്കാനും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടരുത്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. വികാരാധീനനായി എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അമ്മ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ഏൽപ്പിച്ചാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ചുപോയ ഒരു പഴയ ജോലിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും,. ആരോഗ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും. പല ജോലികളും ഒരേസമയം ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ ആളുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയായി കണക്കാക്കും. ഇണയ്ക്ക് കുറച്ച് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങളും ആഭരണങ്ങളും വാങ്ങാം. ദാനധർമ്മങ്ങളിലും വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. കോപിക്കുന്ന സ്വഭാവം കാരണം കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പണം കടം വാങ്ങിയാൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്കായി ഒരു നിക്ഷേപ പദ്ധതി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ എടുക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി സമയം ചെലവഴിക്കും, ജോലിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായ ആളുകൾക്കും നല്ല അവസരം ലഭിച്ചേക്കാം. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ചില വഴക്കുകൾ വർദ്ധിക്കും, സംഭാഷണത്തിലൂടെ അവ പരിഹരിച്ചാൽ അത് നല്ലതായിരിക്കും. വരുമാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, മനസ് സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളുമായി വഴക്കുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിയമത്തിൽ ഒരു തർക്കം നിലനിന്നിരുന്നെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കും, പക്ഷേ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഫലവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാൻ തയ്യാറാകാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)