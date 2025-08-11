English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും, കന്നി രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. 

Todays Rashiphalam,: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം... 
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർ ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം,

കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ദുർബല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്കും നല്ല ദിനം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങൾ, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...

മേടം (Aries):  ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ദിനം, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികൾ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ വന്നേക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അതിഥികൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് പോകും. ജോലിയിൽ മടുപ്പ് കാണിക്കരുത്, സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം വേഗത്തിലാക്കേണ്ടിവരും, അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് വിജയം ലഭിക്കൂ.

ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മറ്റ് ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ചതായിരിക്കും. ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. സാമ്പത്തികമായി ശക്തരാകുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിക്കും. ഓൺലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ ഓർഡർ ലഭിക്കും.  മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും ജോലി പൂർത്തിയാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സ്വത്ത് ലഭിക്കും.

മിഥുനം (Gemini):  ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടിവരും. ഒരു അപരിചിതന്റെയും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങരുത്. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ടീം വർക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തേക്കാൾ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത. അൽപ്പം ആലോചിച്ച ശേഷം പുതിയ ജോലികൾ ആരംഭിക്കണം, പൂർവ്വിക സ്വത്ത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടെങ്കിൽ തീരുമാനം നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി വന്നേക്കാം.

കർക്കടകം (Cancer):  ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ആഡംബര കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിർബന്ധിതമായി അത് ചെയ്യേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ വീട് പുതുക്കിപ്പണിയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും കഴിയും. വാഹനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകരാർ കാരണം നിങ്ങളുടെ പണച്ചെലവ് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ തീർപ്പാക്കാത്ത ജോലികൾ പൂർത്തിയാകും.

ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ സമ്മർദ്ദത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്. ഇണയുമായി ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും. ബിസിനസ്സിലെ മന്ദതയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പിരിമുറുക്കത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. സംസാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവരും. ചെറിയ കുട്ടികളുമായി എവിടെയെങ്കിലും പോകാം.

കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസം, ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമാകും. പുതിയ ജോലിക്കുള്ള ഓഫർ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം സമ്മർദ്ദമുണ്ടാകാം. സ്വത്ത് ഇടപാട് നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു വലിയ കാര്യം അന്തിമമാക്കാൻ കഴിയും. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി നിർത്തിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും.

തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും എങ്കിലും നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. വികാരങ്ങളിൽ കുടുങ്ങി ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും. ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. നഷ്ടപ്പെട്ട പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ ഒരു വിദഗ്ദ്ധന്റെ ഉപദേശമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകരുത്.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമാകും. വളരെക്കാലമായി നിങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയിരുന്ന ബിസിനസ്സിലെ വെല്ലുവിളികളും നീങ്ങിയേക്കാം. ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ചിന്താപൂർവ്വം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിവരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മുതിർന്നവരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നാളത്തേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ജോലി പൂർത്തിയാകും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്.

ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ ആയിരിക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. ഒരു പുതിയ അതിഥി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എത്തിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു മതപരമായ യാത്രയ്ക്ക് പോകാം., ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികൾ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പാത തുറക്കും. ഏതൊരു ജോലിക്കും പങ്കാളിത്തം ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും.

മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക,  ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുക എന്ന നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അവന്റെ വാക്കുകളിൽ ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. നിങ്ങളുടെ കലയെ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ചില പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും. ബോസും നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കാനും സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ചില ജോലികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയായി കണക്കാക്കാം.

കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവരിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക്  പുറത്തുപോകാൻ പദ്ധതിയിടാം, ഇത് അവർക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. പങ്കാളിത്തത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം അവരുടെ പഴയ ചില രോഗങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും.

മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രശസ്തി നേടും,  എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കായി ഓടേണ്ടിവരും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥനാകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ശുഭകരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അതിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്നുപോകും. നിങ്ങൾ ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇടപാട് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. വലിയ ലാഭം ലഭിക്കാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാകും. നിങ്ങൾക്ക് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

