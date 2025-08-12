Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മീന രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ഡേ, ഇടവ രാശിക്കാർ വരുമാന സ്രോതസുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മിഥുന രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ഷഡ്ഡിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർ വായ്പ തിരിച്ചടയ്ക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്കും നല്ല ദിനം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഏറും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ കാണും. ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം, അത് ബഹുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കും. സഹപ്രവർത്തകരിൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം. കുട്ടിയുടെ സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമായ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ടെൻഷൻ തോന്നിയേക്കാം. പിതാവിന്റെ ആരോഗ്യം അൽപ്പം ദുർബലമായിരിക്കും. ആരുമായും വായ്പാ ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. അപരിചിതനുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വരുമാനം കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭാവിയിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. അമ്മയ്ക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യമുണ്ടാകാം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകളിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസം, ആരുടെയെങ്കിലും ഉപദേശപ്രകാരം നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടവും സംഭവിക്കാം. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് കാരണം അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി സംബന്ധമായ ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടിവരും അത് നിങ്ങൾ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുക. ഒരു പുതിയ കാർ വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. അൽപ്പം ആലോചിച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം നൽകും. നിങ്ങളുടെ ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം സൃഷ്ടിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും. ബോസുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കപ്പെടാം. ഏതെങ്കിലും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കപ്പെടും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിൽ നിന്ന് ഉപദേശം സ്വീകരിക്കാം. വീടിന്റെ പുതുക്കിപ്പണിയൽ ജോലികളും ആരംഭിക്കാം. ഒരു യാത്ര പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം, ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കരുത്. വിനോദത്തിനായി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിൽ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, ചില അനാവശ്യ ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നീങ്ങേണ്ട ദിവസം, ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കരുത്, വളരെ ആലോചിച്ചെ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകാവൂ. ഓഹരി വിപണിയിൽ റിസ്ക് എടുക്കരുത്. വരും കാലത്ത് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ബോസ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ചില ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ കഴിയും. ചില പുതിയ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായേക്കാം, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസം, സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ജോലിക്കായി ഓടുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ പഴയ തെറ്റുകൾ പുറത്തുവരാം, ഇണയ്ക്ക് പുതിയ ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു വസ്തു വാങ്ങുമ്പോൾ അതിന്റെ ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വായ്പയുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ വളരെക്കാലമായി തർക്കത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതും അവസാനിക്കാം. ചില ജോലികൾ പൂർത്തിയാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ കാത്തിരുന്നെങ്കിൽ അതും പൂർത്തിയാകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും. കുടുംബത്തിൽ ചില പൂജാ കാര്യങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകളും വർദ്ധിക്കും അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് കോളേജിലും പ്രവേശനം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും, ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും, നിങ്ങളുടെ ദിനചര്യയിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്തരുത്, വീടിന്റെ ശുചിത്വത്തിലും പരിപാലനത്തിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുടുംബത്തിലെ ഏതൊരു അംഗത്തിനും മോശം തോന്നിയേക്കാം അതിനാൽ നിങ്ങൾ വളരെ മാന്യമായി സംസാരിക്കണം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പുതിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും, പണത്തെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും. പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഏത് ജോലിയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ അൽപ്പം ദോഷകരമാകും, ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചില കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു അതിഥി നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നേക്കാം. ജോലിയിൽ അലസത കാണിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അധികം ഇടപെടരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാം. ഒരേസമയം നിരവധി ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ഒരു മത്സരത്തിൽ സമ്മാനം ലഭിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിക്കും. ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും. പഠനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അധ്യാപകരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാഗ്യധാര ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം