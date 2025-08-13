Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു മാത്രം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ജോലി കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചിന്തിച്ചു തീരുമാനം എടുക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദുർബല ദിനം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം പ്രസന്നമായിരിക്കും. ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ജോലിയ്ക്ക് ഒരു കോൾ ലഭിക്കും, അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച ശമ്പളം ലഭിക്കും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി കൂടിയാലോചിക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ ഉൽപ്പന്നം പരിചയപ്പെടുത്തും, ബാങ്കിംഗ് മേഖലകളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു സേവിംഗ്സ് പ്ലാനിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ അവസരം, സർക്കാർ ജോലിക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ബജറ്റിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, അതിനാൽ നിങ്ങൾ പരിധിക്കുള്ളിൽ ചെലവഴിക്കുകയും ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ തിടുക്കം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് വലിയ നഷ്ടം സംഭവിക്കാം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വസ്തു ഇടപാടിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ആവേശഭരിതരാകും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ബന്ധവും മികച്ചതായിരിക്കും. ചില പഴയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും. ഒരു നല്ല പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കാം. നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകരുമായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളൊന്നും പങ്കിടരുത്. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ജോലിക്കായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ചിന്തിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ട ദിവസം, തിടുക്കത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചേക്കാം. ജോലി നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. അൽപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, അതിനാൽ ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ച് വാഹനം ഓടിക്കരുത്. ഓഫീസിൽ ചില ജോലികൾക്കായി ഒരു ജൂനിയറുടെ സഹായം തേടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം,. എന്തെങ്കിലും പുതിയ ജോലി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജോലിയിൽ ഒട്ടും മുന്നോട്ട് പോകരുത്. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരും. ചെലവുകൾ അൽപ്പം നിയന്ത്രിക്കാനും ശ്രമിക്കണം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ കാണാൻ പോകാം. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു ജോലിക്കുള്ള ഓഫർ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാനും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവരുടെ പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ഫലം കാണും. വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം കൊണ്ടുവരും, അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് വായ്പ എടുക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി മികച്ച ബന്ധം നിലനിർത്തേണ്ടി വരും, കാരണം അനാവശ്യമായ വഴക്കിന്റെ സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാം. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്നിവർക്ക് ദുർബലമായ ദിവസം, ജോലിയോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിലും പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും, അതിനാൽ ഭക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം. പുതിയ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉണർന്നേക്കാം. വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉറവിടത്തിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. കുട്ടിയുടെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി നിങ്ങൾ അവരുടെ അധ്യാപകരുമായി സംസാരിക്കണം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, പഴയ തെറ്റുകൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾക്ക് ഉടൻ തന്നെ ഒരു പുതിയ ജോലിയിൽ ചേരാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും. ആരുടെയും കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്. അൽപ്പം ക്ഷമയോടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും കുടുംബ പ്രശ്നം നിങ്ങളെ വളരെക്കാലമായി അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് സംസാരിക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബകാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആരോടെങ്കിലും കൂടിയാലോചിക്കാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർ ജോലി ചെയ്യാൻ പുതിയൊരു വഴി കണ്ടെത്തും. ബന്ധത്തിൽ പുതുമ ഉണ്ടാകും, പോരായ്മകൾ നീക്കം ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പഴയ രോഗത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇഷ്ടമുള്ള ജോലി ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
