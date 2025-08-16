Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ഫലം, കർക്കടക രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Horoscope: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ഓഹരി വിപണിയിൽ നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, ധനു രാശിക്കാർക്ക് മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം, വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വരുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം. ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചില പ്രത്യേക ആളുകളെ നിങ്ങൾ കാണും. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം, സമ്പാദ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വീട്ടിൽ ഏത് ശുഭകരമായ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം,. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ ചേരാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് എന്തിനെക്കുറിച്ചോ നിങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നേക്കാം. ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്തിനെക്കുറിച്ചോ അനിഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഇന്ന് കുറച്ച് സമ്പാദ്യം ചെലവഴിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ബിസിനസ് മുമ്പത്തേക്കാൾ നന്നായി നടക്കും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇന്ന് അവരുടെ പങ്കാളിയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾക്കും വിനോദത്തിനും വേണ്ടി നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സമ്പാദ്യം നിക്ഷേപിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ പദ്ധതിയുടെ പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസം, ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം. വരുമാനം മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും, ചില പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കൾ ലഭിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷത്തോടെ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നൽകും. ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന എതിരാളികളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ ഫലപ്രദമാകും. ബിസിനസ്സിൽ വലിയ റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും. ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, നിങ്ങൾക്ക് ചില അശ്രദ്ധകൾ ക്ഷണിച്ചുവരുത്താൻ കഴിയും, അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി സംബന്ധമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകും, എന്നാൽ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അവയെ എളുപ്പത്തിൽ മറികടക്കാൻ കഴിയും. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. പുതിയ വരുമാനം കൂടി ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരാകും. ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം, അതിന്റെ ആവശ്യമായ രേഖകളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളുമായി കൂടിയാലോചിക്കരുത്
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ചില ജോലികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുക, ജോലിയെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. എന്തെങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഏതെങ്കിലും എതിരാളിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ പെടാതിരിക്കേണ്ടിവരും. ദൈവഭക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പരിക്കേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ആരോഗ്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ന് ഇവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ചില പഴയ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും. വിവാഹജീവിതം സന്തോഷകരമാകും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതപങ്കാളിയുടെ പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഭാഗ്യത്തിന്റെ വീക്ഷണകോണിൽ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. മുതിർന്നവരുടെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കും. ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. സംസാരത്തിലെ സൗമ്യത നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രമരഹിതമായ ജോലികളിൽ കൂടുതൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ സ്വത്ത് ലഭിച്ചേക്കാം, സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കണം. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അലസത കാണിക്കരുത്. ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ ബോസിന്റെ വാക്കുകൾ അവഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം തടയും. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ചിന്തയുടെ ഗുണം ലഭിക്കും. ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചില കുടുംബകാര്യങ്ങളും പരിഹരിക്കും
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും, ഭൂമി, കെട്ടിടം, വാഹനം മുതലായവ വാങ്ങാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ ചില പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. ജോലിയിൽ പങ്കാളിത്തം നല്ലതായിരിക്കും, ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്ന് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ച് പിരിമുറുക്കത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാകും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി ഏതെങ്കിലും പരീക്ഷ എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ദൈവാരാധനയിൽ വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാകും. അയൽപക്കത്ത് ഒരു തർക്കത്തിലും ഏർപ്പെടരുത്, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)