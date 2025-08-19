Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധന നേട്ടം, മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ ആശയക്കുഴപ്പം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ധനനേട്ടം,
മിഥുന രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ധൈര്യം വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം, എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചാൽ അതിൽ മടുപ്പിക്കരുത്, ജോലിയിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കായിക സംബന്ധമായ ഏത് മത്സരത്തിലും പങ്കെടുക്കാം. ഓൺലൈനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം മികച്ചതായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ധന വരവിന്റെ വഴികളും തുറന്നിരിക്കും, ബിസിനസ്സിനൊപ്പം മറ്റ് ഏത് ജോലിക്കും നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം, എന്നാൽ നിങ്ങൾ കണ്ണും കാതും തുറന്ന് ജോലി ചെയ്താൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. അയൽപക്കത്തുള്ള ആളുകളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ചഞ്ചല സ്വഭാവം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അവനുമായി ഒരു തർക്കമുണ്ടാകാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും, പൂർവ്വിക സ്വത്ത് വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ഏകകണ്ഠമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ചില സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമായേക്കാം, അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് കിടിലം പുരോഗതി, അനുഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും, എന്നാൽ ചോദിക്കാതെ ആർക്കും ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. വിദേശത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിക്കും. കുട്ടികളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കും. ശരിയായ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം വിനിയോഗിച്ചാൽ, അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ ശമ്പളത്തിൽ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടായേക്കാം. ഏതെങ്കിലും അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസിലെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നെങ്കിൽ അതും നിങ്ങൾക്ക് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാളുമായി കൈകോർക്കാം, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പുതുമ ഉണ്ടാകും, അതുവഴി നിങ്ങൾ പഴയ പ്രശ്നങ്ങൾ മറന്ന് മുന്നോട്ട് പോകും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തമാകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ വിജയത്തിന്റെ ദിവസമായിരിക്കും, പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിരാശാജനകമായ എന്തെങ്കിലും വിവരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും. ദൈവാരാധന വർധിക്കും, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. തിടുക്കം കാരണം ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ചില പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾ അത് പരിഹരിക്കും. നിങ്ങളുടെ തിടുക്കം കാരണം പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. കുടുംബത്തിലെ ഒരു അംഗത്തിന്റെ വിവാഹാലോചന അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ദിവസം നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു യാത്രയ്ക്ക് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കാം. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ, നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം, കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും, കുടുംബത്തിലെ ഏത് കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉണർത്താൻ കഴിയും. ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനമോടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങൾ രസകരവും ആനന്ദകരവുമായ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. അശ്രദ്ധ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങൾ ചില പഴയ തെറ്റുകൾക്ക് വിധേയരാകാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് തിരികെ ലഭിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു വലിയ നേതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടും, അത് അവരുടെ പ്രതിച്ഛായ കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഭാഗമാകരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ വർദ്ധിപ്പിക്കും, കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലും കയ്പ്പ് ഉടലെടുക്കാം
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിയന്ത്രണം നിലനിർത്തേണ്ട ദിവസം, കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അവരുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ മുന്നേറും, അവിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെ കാണാൻ കഴിയും. രണ്ടുപേരും പരസ്പരം നന്നായി അറിയാൻ ശ്രമിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ചില എതിരാളികൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം, ആരോഗ്യത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആസൂത്രണം ചെയ്യണം. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം, പഴയ ഇടപാടുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും. വാഹനത്തിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള തകരാർ കാരണം നിങ്ങളുടെ പണച്ചെലവ് വർദ്ധിച്ചേക്കാം. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. അവർ ആരെങ്കിലുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും, പക്ഷേ അൽപ്പം ആലോചിച്ച ശേഷം നിങ്ങളുടെ പദ്ധതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. അവരുടെ പിരിമുറുക്കങ്ങൾ നിങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടിവരും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
