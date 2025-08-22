Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷമേറും, മിഥുന രാശിക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കുക,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വിജയകരമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുജോല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം..
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസം, പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയും, ജോലിയിൽ ചില സങ്കീർണതകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, അത് നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കത്തിന് കാരണമാകും. ജോലിസ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചാൽ അത് മറ്റൊരാളുടെ മേൽ ചുമത്തരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം മോശമാകുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ തിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകും. നല്ല ചിന്തയുടെ ഗുണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ വിഷയങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി നിങ്ങൾ ഒരു മുതിർന്ന വ്യക്തിയെ സമീപിക്കണം. തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരൂത്ത് അത് പിന്നീട് പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, കുട്ടികളോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും, അവർക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. വാഹനങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, സൃഷ്ടിപരമായ വിഷയങ്ങളിൽ വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ദിവസം. ഏത് നിയമപരമായ കാര്യവും നിങ്ങൾക്ക് പിരിമുറുക്കം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഉറവിടങ്ങളിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. കുടുംബത്തിലെ ഏത് തർക്കവും ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക. വീടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഏത് ശീലങ്ങളും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യണം. ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം മുമ്പത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കും. വിദേശത്തേക്ക് പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ കഠിനാധ്വാനം തുടരേണ്ടിവരും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം, സാങ്കേതിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും മികച്ചതായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കലാ വൈദഗ്ദ്ധ്യം മെച്ചപ്പെടും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് ചില വലിയ തീരുമാനങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ എടുക്കാൻ കഴിയും. ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ ഒരു ജോലിയും ചെയ്യരുത്. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിലെ തടസ്സത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും. പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വിജയകരമായ ദിവസം. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ഒരു തർക്കത്തിലും ഏർപ്പെടരുത്. പുതിയ ബിസിനസ്സ് ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് വിഷയവും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നൽകും, അതിനാൽ അത്തരം ജോലികളിൽ മുന്നോട്ട് പോകരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ നൽകണം, അതിനാൽ നിങ്ങൾ അവർക്ക് സമയം നൽകുകയും ജോലിയോടൊപ്പം വിശ്രമത്തിനായി സമയം കണ്ടെത്തുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തർക്കത്തിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കപ്പെടും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു മതപരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ആവശ്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ തീരുമാനം എടുക്കാം. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും വളരെക്കാലമായി പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാതിരുന്നാൽ അത് സഫലമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ പങ്കാളിയുടെ മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം, ഒരു കുടുംബാംഗത്തിലും ഒരു തീരുമാനവും അടിച്ചേൽപ്പിക്കരുത്, ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി പുരോഗമിക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല. ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യ കാര്യങ്ങളിൽ മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ചില രഹസ്യ ശത്രുക്കൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ബിസിനസ്സിൽ അപരിചിതരുമായി ഒരു ഇടപാടും നടത്തരുത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളുടെ മേലധികാരികൾ അവരുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണം. പണത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരുന്നുവെങ്കിൽ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും സഹോദരങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം, വീട്ടിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ദൈവാരാധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. കേൾക്കുന്നത് എല്ലാം വിശ്വസിക്കരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കിടയിൽ കയ്പ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയാൽ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഒട്ടും അലസത കാണിക്കരുത്. അലസത ഒഴിവാക്കി ജോലി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ലാഭകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. പണം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് അഭിവൃദ്ധിപ്പെടും, ചില അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സഹായം ലഭിക്കാനും സാധ്യത. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. അവിവാഹിതരായ ആളുകൾ ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ സ്നേഹം അവരോട് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുകയാണെങ്കിൽ ഭയപ്പെടരുത് ധൈര്യത്തോടെ നേരിടുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
