Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ വിജയം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വിജയം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്, ധനു രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, ബഹുമാനവും ആദരവും വർദ്ധിക്കും. ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് ചില പൂർവ്വിക കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതൊരു നിക്ഷേപവും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നടത്തുക അല്ലാത്തപക്ഷം നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത. ഇടപാടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പരിഹരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ പഴയ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയും
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ നല്ല ചിന്താഗതി നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും, അതുവഴി പരസ്പരം മനസ്സിൽ നടക്കുന്ന ആശയക്കുഴപ്പം അറിയാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കേണ്ടിവരും, ബിസിനസ്സിൽ ആരെങ്കിലുമായി പങ്കാളിത്തം പുലർത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കഠിനാധ്വാനം ഉണ്ടാകും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാനുള്ള കെണിയിൽ വീഴരുത് അല്ലാത്തപക്ഷം പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ഒരു ജോലിയിലും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത് അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിന്നീട് വർദ്ധിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നല്ല വിജയം, ആഗ്രഹിച്ച ലാഭം ലഭിക്കുന്നത് മൂലം സന്തോഷത്തിന് പരിധിയില്ല. സംസാരം നിയന്ത്രിക്കുക, പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ചില ശുഭകരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. സ്വത്ത് ഇടപാട് നടത്തുന്നവർക്ക് ഒരു വലിയ ഇടപാട് അന്തിമരൂപത്തിൽ എത്തിക്കാൻ കഴിയും. ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാം. ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. വൈദ്യുത ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അൽപ്പം അകലം പാലിക്കുക. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും. പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദിവസമായിരിക്കും. ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ക്രമരഹിതമായ കാര്യങ്ങളിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം നിറഞ്ഞിരിക്കും. തിരക്കിലായതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതും വലിയ തോതിൽ ഇല്ലാതാകും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തണം. ഇന്ന്. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും. തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്തേക്കാം. കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യം മുറുകെ പിടിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലെ സൗമ്യത നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കും. പണത്തിന്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ജോലി തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ, അത് പൂർത്തിയാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിലെ ഏത് വിനോദ പരിപാടിയിലും നിങ്ങൾക്ക് ചേരാം. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏകോപനം നിലനിർത്തേണ്ടിവരും. അയൽപക്കത്ത് എന്തെങ്കിലും തർക്കം ഉണ്ടായാൽ നിങ്ങൾ അതിൽ മൗനം പാലിക്കണം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും, എതിരാളികളിൽ ചിലർ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അതിനാൽ ഒരു എതിരാളിയുടെയും വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്. രസകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന വരുമാന സ്രോതസ്സുകളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ബിസിനസിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയുമായി സംസാരിക്കാൻ കഴിയും, ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം സ്നേഹവും പ്രണയവും ഉണ്ടാകും, ഇരുവരും പരസ്പരം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, ഒരു പഴയ പ്രശ്നം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം മനസ്സിന്റെ ഏത് ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. ഒരു കുടുംബ പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ ചെറുതായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല. ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ നിങ്ങൾ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബൗദ്ധികവും മാനസികവുമായ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആളുകളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഇടപഴകും, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. വാഹന തകരാറുമൂലം പെട്ടെന്ന് പണച്ചെലവ് ഉണ്ടാകാം. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് കാരണം അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Gold Rate Today 22 August 2025: സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ ആശ്വാസം; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 120 രൂപ