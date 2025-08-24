English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ധാരാളം ​ഗുണാനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ യോ​ഗമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക പുരോ​ഗതിയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും.    

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികപരമായി ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനകാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഉന്നത വിജയം നേടാനാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും സംഭവിക്കും. ദാമ്പത്യം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക നേട്ടവുമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തികപരമായി കൂടുതൽ ഉയരത്തിലെത്തുന്നതോടെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിലും ധാരാളം സന്തോഷം തേടിയെത്തും.   

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തികപരമായി വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ലെങ്കിലും ചെറിയ ചെറിയ പ്രതിസന്ധികൾ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശത്ത് നിന്ന് സാമ്പത്തികമായി സഹായം ലഭിച്ചേക്കും. ജീവിതത്തിൽ പല സന്തോഷം നിറ‍ഞ്ഞ മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകുന്നു. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമാണിന്ന്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ദിവസം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. ബിസിനസുകാർക്ക് അനുകൂലമായ സമയമാണ്. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും.    

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തികം അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും നിറയും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രണയിതാക്കൾക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണ്.    

ധനു രാശിക്കാര്‍ ആരോ​ഗ്യം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം. സാമ്പത്തിക ബാധ്യതകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകുന്നു.   

മകരം രാശിക്കാർ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നിസ്സാര പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അത്ര അനുകൂലമായിരിക്കില്ല.    

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും ഇന്നുണ്ടാകും. സമൂഹത്തിൽ അം​ഗീകാരം നേടാനാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. വരുമാനം വർധിക്കാനുള്ള യോ​ഗമുണ്ടാകും.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ബിസിനസുകാർക്ക് സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ജോലിയിലും അനുകൂല മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

