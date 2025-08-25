Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും,, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും,
Todays Radhiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടത് തിരിച്ചു ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് രസകരമായ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർ ഒരു പുതിയ വീട്ട് വാങ്ങും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, ജോലിക്കായി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഓടേണ്ടിവരും, നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ ബോസിന്റെ വാക്കുകൾ അവഗണിക്കരുത്, ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വശേഷി വർദ്ധിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും, പഴയ ഓഹരികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും രോഗം നിങ്ങളെ വളരെക്കാലമായി അലട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് കാരണം അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾക്കായി നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെലവഴിക്കും. ഏതെങ്കിലും എതിരാളി നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് എന്തെങ്കിലും തർക്ക സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ ചിന്തകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും, പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വയറ്റിൽ അണുബാധ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ ചതിച്ചേക്കാം അതുമൂലം നിങ്ങൾ വളരെ അസ്വസ്ഥനാകും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സാധാരണമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് ബോസിൽ നിന്ന് പ്രശംസ ലഭിച്ചേക്കാം, വീട്ടിൽ ഒരു പൂജ സംഘടിപ്പിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത. ജോലിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യാത്ര പോകാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ ഒരു ദിവസമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. സാമൂഹിക മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾ ജോലിയിൽ തിടുക്കം കാണിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗത്തിലും നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണ നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ആവശ്യങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം. ഏതെങ്കിലും എതിരാളിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിങ്ങൾ അകപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പുരോഗതിയുടെ പുതിയ പാതകൾ തുറക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും, സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് ചില നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മികച്ചതായിരിക്കും. ഒരു പുതിയ വീടിന്റെ സ്വപ്നം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും. ഒരു ചെറിയ ദൂര യാത്ര പോകാം, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും. ആരെയെങ്കിലും കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. മുതിർന്നവരുടെ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ അവരെ അവഗണിച്ചാൽ, അവർ പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം. ഇണയുമായുള്ള നിലവിലുള്ള പിളർപ്പ് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ക്ഷമയോടെയും ധൈര്യത്തോടെയും പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടും അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പങ്കാളി നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉണർന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുടുങ്ങിയ പണം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് സംസാരിക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലി ലഭിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഒരു മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒരു സർക്കാർ കോഴ്സിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹത്തിലെ തടസ്സം നീങ്ങാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനോട് സംസാരിക്കാം. പഴയ തെറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മോശം തോന്നിയേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിക്കായി മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്, അത് നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും. ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നേക്കാം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ ചില മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാം. ആരുടെയും കേട്ടുകേൾവി വിശ്വസിക്കരുത്, നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിലനിൽക്കുന്ന വിള്ളൽ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും, അതിൽ നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെലവഴിക്കും. ബിസിനസ്സിലെ ചില പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ നല്ല പണം നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് വരും കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം നൽകും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതിനാൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്ത് തിരിച്ചെത്തിയേക്കാം, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും, കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളുമായി സംസാരിക്കാം, നിങ്ങളുടെ സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഇടപാട് കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അന്തിമമാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Kerala Gold Rate Today 23 August 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വൻ കുതിപ്പ്! പവന് കൂടിയത് 800 രൂപ...