Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അനുകൂല ദിനം, മകരം രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതാണ്.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ അപരിചിതരുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തരുത്, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്,
മിഥുന രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ യോഗം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുപ്രധാന ദിനം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, ബിസിനസ്സിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ധാരണ ലഭിച്ചാൽ ഉടനടി അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകരുത്. അപരിചിതനുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു നല്ല പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയും, കൂടാതെ ചില ധന പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും. ചെലവുകൾ പരിധിക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ കുറച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ് കൊണ്ടുവരും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നല്ല സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. ഒരു പാർട്ടി നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആളുകൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ കരാർ അന്തിമമാക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവ് മികച്ചതായിരിക്കും. ജോലിയിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യുകയും വേണം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ ഒട്ടും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. പുതിയ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും, വിദേശത്ത് പോയി വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആഗ്രഹം സഫലമാകും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അൽപ്പം ടെൻഷൻ ഉണ്ടാകാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, ഇന്ന് ആരിൽ നിന്നും വായ്പ എടുക്കരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ദൈവാരാധനയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ജോലിയിൽ വിജയം നേടിയ ശേഷം നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഒരു അപരിചിതനെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. വീടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, അവരുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതികൾക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. ഇണയുടെ പിന്തുണയും കൂട്ടുകെട്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ലഭിക്കും. അമ്മായിയപ്പന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങളുടെ ജോലി ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സഫലമായാൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾ വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ പ്രശ്നം പുറത്തുള്ള ആരോടും വെളിപ്പെടുത്തരുത്, കുടുംബത്തിലെ ആരുടെയും ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ചുറ്റുമുള്ള എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഉപേക്ഷിച്ച ജോലിക്ക് ഒരു ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. വിലപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കേണ്ടതില്ല. പൂർവ്വിക സ്വത്തുക്കളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരോട് സംസാരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം നിലനിർത്തണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസമായിരിക്കും. ഭാര്യാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ഒരാളുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ കയ്പ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും. ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് പരിധിയില്ല. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ചിന്തിച്ചതിനുശേഷം നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ദിവസം, ആരുടെയും കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്, ബിസിനസ്സ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തർക്കമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ചിന്തയിൽ പോസിറ്റീവിറ്റി നിലനിർത്തുക. കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇണയോട് സംസാരിക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ചില പുതിയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ഏത് ശുഭകരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയിൽ കൈകോർത്താലും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം ലഭിക്കും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണ നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും, ചെലവുകളിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്രദമാകും. ബിസിനസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ചില പുതിയ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും, നല്ല ചിന്താഗതികൾ നിങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അമ്മയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ നൽകാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
