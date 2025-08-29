Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും,
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. മേട രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, ഇടവ രാശിക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ജോലി തിരക്കുണ്ടാകും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് പ്രശനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നേട്ടം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചിന്തകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏത് തർക്കത്തിന്റെയും സാഹചര്യം സാധാരണ നിലയിലാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. ഇന്ന്, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് ദേഷ്യം വന്നേക്കാം, അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ജോലിയിൽ തിടുക്കത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിനങ്ങൾ. അൽപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായുള്ള വഴക്കുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ടീം വർക്ക് വഴി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഒരു മുതിർന്ന അംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം മോശമാകുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ ഓടിനടക്കേണ്ടി വരും
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വലിയ ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിച്ചേക്കാം അതുമൂലം നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളും വർദ്ധിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. കുടുംബത്തിലെ ആരിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യവും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, പരിചയസമ്പന്നരായ ആളുകളുടെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും, നിങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും. നിങ്ങൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചും വിഷമിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ആത്മവിശ്വാസം ശക്തിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകണം. നിങ്ങൾ ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യത്തോടെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ജോലികളും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. നേതൃത്വപരമായ കഴിവ് വർദ്ധിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ഫലമുണ്ടാകും. ഒരു സാമൂഹിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നേക്കാം, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസിനോട് എന്തും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കേണ്ടിവരും, അൽപ്പം ആലോചിച്ച ശേഷം ഏത് തീരുമാനവും എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പഠനത്തിനായി എവിടെയെങ്കിലും അയയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതിനും നല്ല ഓഫർ ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും, ചില ജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാകാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടാകാം, സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം വാങ്ങാം. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ലഭിക്കുന്ന ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് രസകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തേണ്ട ദിവസം, കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ കഴിയും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയിൽ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും, അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ബാക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ജോലിയും എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കപ്പെടും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളിൽ അലസത കാണിക്കരുത്, വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായി ഒരു നല്ല ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി ചെയ്യാൻ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്. വീട്ടിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ഇടപാട് അന്തിമമാക്കും. സ്വത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ജോലി ഓൺലൈനിൽ ചെയ്താൽ അതിൽ നിങ്ങൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ആരോഗ്യം അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി ലഭിക്കുന്ന ദിവസം,. നിങ്ങൾ ചില ജോലികളിൽ തിടുക്കം കാണിക്കും, അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കാം. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും. ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് പരിധിയില്ല. എന്തെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. ഇണയുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ജോലി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും പൂർത്തിയാക്കും. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരാണെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും. അയൽപക്കത്തുള്ള മറ്റാരുടെയും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും, ആരോടും അസൂയ തോന്നുന്നരുത്, ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും, ബിസിനസിൽ നല്ല വിജയം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും മതപരമായ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. മത്സരബോധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും. ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി കുറച്ച് പ്രണയ സമയം ചെലവഴിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ മികച്ച ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിയിൽ ഭാഗ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും. ചില വിനോദ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പൂജ സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങളുടെ സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിക്കും. പഠനത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആശ്വാസം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
