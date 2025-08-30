Todays Horoscope: തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പ്രശംസ, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജോലികൾ ചെയ്യും, ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലി ആസ്വദിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാർ ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ധന ചിലവ് ഉണ്ടാകും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ പിരിമുറുക്കം ഏറും, കുംഭ രാശിക്കാർ വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉപയോഗിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പങ്കാളിത്തത്തോടെ ചില ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം, അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ആരുമായും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടേണ്ടതില്ലാത്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് നിങ്ങളുടെ കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങൾ സുഖകരമായി പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി ചുറ്റിനടക്കും അത് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തും, മനസ്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ചോ വിഷമിക്കും
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ ഭയപ്പെടില്ല, അവയെ ധൈര്യത്തോടെ നേരിടും. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ കഠിനാധ്വാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറരുത്. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, അനാവശ്യമായി ഏതെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ കുടുങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും. ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാം അതിനായി നിങ്ങൾ വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യും, അത് എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ അനുയോജ്യമായ ദിവസം. നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലെ സൗമ്യത നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും, ആളുകളുമായുള്ള ഇടപെടൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. ബിസിനസിലെ നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും, കാരണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ ബാധിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും. ഒരു എതിരാളിയുടെയും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങരുത്.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട ദിവസം, ശാരീരിക ക്ഷമതയിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഇടപാട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായ പേപ്പർ വർക്കുകൾ ചെയ്തതിനുശേഷം അത് ചെയ്യുക, അപ്പോൾ മാത്രമേ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കൂ. ഏതെങ്കിലും നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ തിടുക്കം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നത്തിൽ അകപ്പെടാം. സർക്കാർ പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ നിക്ഷേപം നടത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ധാരാളം പണം ചെലവഴിക്കും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ദിവസം പ്രണയം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും, വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ തീർക്കാൻ നിങ്ങൾ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. അനാവശ്യ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടരുത് ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയം വെറുതെ പാഴാക്കും
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് എന്തിനെക്കുറിച്ചോ വിഷമിക്കും, ചില രഹസ്യങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ ചില അംഗങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കത്തിലാകും, അത് ഓരോന്നായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നേക്കാം, കാരണം പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഏത് ജോലിയും അപൂർണ്ണമായി തുടരാം. അൽപ്പം ആലോചിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സ് ഇടപാട് അന്തിമമാക്കണം. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും, അനാവശ്യ വഴക്കുകൾ വർദ്ധിക്കും ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും, വിദേശത്തേക്ക് പോകാനും നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. നിങ്ങൾ ഒരു ബന്ധുവിന്റെ വീട്ടിൽ കാണാൻ പോയാൽ അവിടെ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക. നിങ്ങളുടെ സംസാരം അൽപ്പം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ ഏത് ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും വികാരം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റി നിർത്തുക. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചില സങ്കീർണതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ജോലിയെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പിരിമുറുക്കത്തിലായിരിക്കും, പക്ഷേ അത് നിങ്ങളിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് പ്രശംസ ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളെ വളരെയധികം സന്തോഷിപ്പിക്കും. അമ്മ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകും. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ കൈ വയ്ക്കുന്ന ഏത് ജോലിയിലും നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വിജയം ലഭിക്കും. പഴയ ഇടപാടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോചനം ലഭിക്കും, നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും ഭാഗമാകരുത് കാരണം ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വസ്തു നഷ്ടപ്പെടുമെന്നോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുമെന്നോ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ വസ്തുക്കൾ നിങ്ങൾ സ്വയം സംരക്ഷിക്കണം. ഈ സമയം പ്രണയ ജീവിതത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. കരിയറിൽ നല്ലൊരു കുതിച്ചുചാട്ടം ഉണ്ടാകും. പങ്കാളിത്തത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണ പാനീയങ്ങളെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, ജോലിയിൽ സജീവമായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഒരേ സമയം നിരവധി ജോലികൾ ഉള്ളതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കും, ഇത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കണം. ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കും
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും, പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പങ്കാളിയോടൊപ്പം മികച്ച സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം തേടാം. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്താൻ പദ്ധതിയിടാം. സർക്കാർ പദ്ധതികളുടെ പൂർണ്ണ ആനുകൂല്യം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
