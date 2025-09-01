Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. .
Todays Rashi[halam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം..
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് പ്രധാന ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, തുലാം രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനമാ, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയ ദിവസം, എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കുറിച്ച് നല്ലതു ചിന്തിക്കും പക്ഷേ ആളുകൾക്ക് അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയായി കണക്കാക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഴയ തെറ്റുകളിൽ ഏതെങ്കിലും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മാറ്റിയാൽ വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളെ അലട്ടും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രധാന ദിവസം, നിങ്ങളുടെ ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, വാഹനങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന എതിരാളികളുടെ തന്ത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിവരും, കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഇടപാടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുമായി നിങ്ങൾക്ക് സുഹൃത്തുക്കളാകാൻ കഴിയും പക്ഷേ അവരെ വിശ്വസിക്കരുത്. കുടുംബത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ശുഭകരമായ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും പഠിക്കാൻ അയയ്ക്കാം. ഷോപ്പിംഗിനും മറ്റും നിങ്ങളുടെ ഇണയെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാം.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ശരിയാകും, പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ തിടുക്കത്തിലുള്ള ശീലം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകാം. ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. നിങ്ങൾ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കുന്നവരുടെ കെണിയിൽ വീഴുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒരു പുതിയ ബിസിനസ്സിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പങ്കാളിത്തം ചെയ്യാൻ കഴിയും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ അവരുടെ പഠനത്തിൽ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കൂ, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് അനാവശ്യമായി ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, അല്ലാത്തപക്ഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ജോലി മാറ്റം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതിനായി നിങ്ങൾക്ക് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, ഒരു അംഗത്തിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിച്ചതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെ സന്തോഷിക്കും, നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തിന്റെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും മാനസികാവസ്ഥയിലായിരിക്കും, ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിന് വഴങ്ങരുത്. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം, കുട്ടികൾ പുതിയ വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനായി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും. ഭാര്യാ പിതാവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ആരെയെങ്കിലും കാണാൻ പോകാം
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, വരുമാനം വർദ്ധിക്കും, പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഒരു കുടുംബ കാര്യത്തിലും പുറത്തു നിന്നുള്ളവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കരുത്, ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും, ആരോഗ്യത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഒരു പരിധിവരെ ഇല്ലാതാകും. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കും, അതുവഴി ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കാനും അവരെ സേവിക്കാനും നിങ്ങൾ സമയമെടുക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഏത് ജോലിയിലും വിജയം ലഭിക്കും. ഓഹരി വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വലിയ നിക്ഷേപം നടത്താൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും, വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷമുണ്ടാകും, വാഹനങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിക്കുക, ബിസിനസിലെ നിങ്ങളുടെ ദീർഘകാല പദ്ധതിക്ക് ആക്കം കൂടുന്നതിനാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെ സന്തോഷിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസമായിരിക്കും, ജോലിയിൽ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കും അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും, ഇന്ന് അനാവശ്യമായ ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടരുത്, നിങ്ങളുടെ സമയം ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ ഒരു വലിയ കാര്യം അന്തിമമാക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഹോബികൾക്കായി നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെലവഴിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തമായി തുടരും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ആശങ്കയുടെ ദിവസം, പഴയ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നേക്കാം, കണ്ണുകളെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, കുട്ടികളിൽ നിന്ന് അവരുടെ പഠനത്തെക്കുറിച്ച് വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നത് തുടരുക, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ വഴിതെറ്റിപ്പോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ചെലവുകൾ നിങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുക. കുടുംബാംഗങ്ങൾ വന്നുപോകുന്ന ഒരു മതപരമായ പരിപാടി നിങ്ങൾക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാം. അജ്ഞാതരായ ആളുകളുമായി ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരുടെ പങ്കാളിയുടെ വാക്കുകളിൽ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും, പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും വിജയം ലഭിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വളരെ മികച്ച ദിവസം, നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ നല്ല ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം നൽകും. നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ആരോഗ്യപ്രശ്നം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു പരിധി വരെ പരിഹരിക്കപ്പെടും. ഒരു സർക്കാർ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം, അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വിജയാണ് ലഭിക്കൂ. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
