Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമായ ദിനം, ഇടവ രാശിയിലെ ജോലിക്കാർക്ക് ഇന്ന് നല്ല ദിനം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ബഹുമാനം വർധിക്കും, തുലാം രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, ധനു രാശിക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർ അപരിചിതന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ പെടരുത്, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമായ ദിനം, നിങ്ങൾ ഹൃദയപൂർവ്വം ആളുകളുടെ ക്ഷേമത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കും, പക്ഷേ ആളുകൾ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വാർത്ഥതയായി കണക്കാക്കും. ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുടുംബത്തിലെ ഒരാളിൽ നിന്ന് നിരാശാജനകമായ ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിക്കും. ആരുടെയെങ്കിലും വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ മോശമായി തോന്നിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാകും. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വാതിലിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി മുട്ടിയേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത വ്യക്തമാകും
ഇടവം (Taurus): ഇന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ സഹായം ലഭിക്കും. മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വാധീനത്തിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു കുടുംബാംഗത്തിന്റെ വിവാഹം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും അത് ചെയ്യുക. രാഷ്ട്രീയത്തിലും അൽപ്പം ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടിവരും. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കുചേർന്ന് പ്രശസ്തി നേടാൻ പറ്റിയ ദിവസം. കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഒരു ചെറിയ ദൂര യാത്ര പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനം കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ഉണരും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം അതിനുശേഷം മാത്രമേ അദ്ദേഹം അത് കൈകാര്യം ചെയ്യുകയുള്ളൂ. ഒരു വീടിനോ അപ്പാർട്ട്മെന്റിനോ വേണ്ടി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും, ജോലിക്കായി മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കരുത്. തിടുക്കത്തിൽ എടുത്ത തീരുമാനത്തിൽ ഖേദിക്കും. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ചില ഭക്ഷണസാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടും
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരോടുള്ള ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും. ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കും. നിങ്ങളുടെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയേക്കാം, പക്ഷേ ജോലിക്കായി നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും താമസിക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് സഹായം തേടാം. എന്തെങ്കിലും നഷ്ടം മൂലം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥനാകും. ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം സഫലമാകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ക്ഷമയോടും സംയമനത്തോടും കൂടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം,. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് തിരികെ ലഭിക്കും. ചില നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പിരിമുറുക്ക, അത് നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം, തിടുക്കത്തിൽ വാഹനമോടിക്കരുത് ഒരു അപകടത്തിന് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ചിന്തിക്കാതെ ഒരു ജോലിയിലും മുന്നോട്ട് പോകരുത്. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഏതെങ്കിലും പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കാൻ നല്ല ദിവ സം. ബിസിനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് പരിചയസമ്പന്നനായ ഒരു വ്യക്തിയോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും. തിടുക്കത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും അല്ലാത്തപക്ഷം തീർച്ചയായും എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് സംഭവിക്കും, ആളുകളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതിനുശേഷം മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാവൂ, അല്ലാത്തപക്ഷം വഞ്ചിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ, മൊബൈൽ ഫോൺ മുതലായവ വാങ്ങാൻ കഴിയും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, കാരണം നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത് അത് പിന്നീട് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണും, പഠനത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കാകുലരായിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും, കുടുംബത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇരുന്ന് പരിഹരിക്കാനും നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലി പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പരിചയക്കാർ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം തിടുക്കം കാണിക്കും. ഇണയുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിവരും, പഴയ അസുഖങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭാര്യാപിതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ആരെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പണം കടം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അത് വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യണം, അത് നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ട ദിവസം, സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകും. ഒരേ സമയം ധാരാളം ജോലികൾ ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ നിങ്ങളുടെ ഏകാഗ്രത വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാം. വിദ്യാർത്ഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കും, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘനാളായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടതും വിലപ്പെട്ടതുമായ എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതയുമുണ്ട്. ചുറ്റിത്തിരിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത വ്യക്തമാകും. ഒരു അപരിചിതന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽപ്പെടരുത്. പഴയ തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം പഠിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊത്ത് ഉയരും. സംസാരം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടിവരും, സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ പ്രശസ്തിയും ബഹുമാനവും വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
