Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർ ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും,
മിഥുന രാശിക്കാർ തെറ്റുകളിൽ നിന്നും പാഠം പഠിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിവസം, ധനു രാശിയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുരോഗതി, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര പോകാൻ പദ്ധതിയിടാം. എല്ലാരോടും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കുക, സംസാരത്തിൽ അൽപ്പം നിയന്ത്രണം പാലിക്കുക, അമ്മ ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകും അതിൽ ഒട്ടും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്. ആരുടെയെങ്കിലും കേട്ടുകേൾവി വിശ്വസിക്കുന്നത് ജോലിസ്ഥലത്ത് വഴക്കിന് കാരണമാകും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ദാനധർമ്മങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട ദിവസം. ഒരു പഴയ പങ്കാളിയെ കാണും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കും. പരസ്പര സഹകരണത്തിന്റെ വികാരം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. കുടുംബകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പുറത്തുനിന്നുള്ള ആരോടും സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അത് പരസ്പര തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ ജീവിത പങ്കാളിയുമായി പ്രണയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും, എന്തെങ്കിലും ശാരീരിക പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതാകും. പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വിട്ടു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. ആരോടെങ്കിലും ചോദിച്ചു വാഹനം ഓടിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുമായി ജോലിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം, സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. നിങ്ങളുടെ തിടുക്കത്തിലുള്ള സ്വഭാവം കാരണം നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകും. തൊഴിലിനെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് മികച്ച അവസരം ലഭിക്കും. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മയോട് കൂടിയാലോചിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾഏറും, നിങ്ങളുടെ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ദൈവഭക്തിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, ഒരു ദരിദ്രനെ സഹായിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം പക്ഷേ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പങ്കാളിത്തത്തോടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും, അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാ പേപ്പർ വർക്കുകളും പൂർത്തിയാക്കുക.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ജോലി മാറ്റാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ആളുകൾക്ക് മറ്റൊരു ജോലിക്ക് ഓഫർ ലഭിച്ചേക്കാം. മാതാപിതാക്കളെ സേവിക്കാൻ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടിവരും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമം ഫലം ചെയ്യും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. അലസത ഉപേക്ഷിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാകൂ, ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മാത്രം ചെലവഴിക്കുക, കാരണം പണത്തിന്റെ കുറവ് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളി ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി എവിടെയെങ്കിലും പോയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കലയും വൈദഗ്ധ്യവും മെച്ചപ്പെടും. എതിരാളിയുമായി ഒരു പ്രധാന വിവരവും പങ്കിടേണ്ടതില്ല.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭക്ഷണത്തിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ ആശ്വാസം ലഭിക്കും. ചെലവുകൾക്കായി നിങ്ങൾ ഒരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കുക. വളരെക്കാലത്തിനു ശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. എതിരാളി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നിങ്ങളുടെ പദ്ധതി പ്രകാരം ജോലി പൂർത്തിയാകും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അതും പരിഹരിക്കും, സാമൂഹിക മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും. നല്ല ചിന്തയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ധാരാളം സുഹൃത്തുക്കളെ ലഭിക്കും. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വീടിന്റെ നവീകരണത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാം. കുട്ടിയുടെ പുരോഗതിയിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ അപൂർണ്ണമായ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. വളരെ ഉത്സാഹത്തോടെ സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കും, അത് നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. ഏതെങ്കിലും ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും മറികടക്കും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പങ്കാളിയോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് ചെയ്യേണ്ടിവരും. കാരണമില്ലാതെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ദേഷ്യപ്പെടരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങൾ ഏതൊരു തീരുമാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കണം, അപരിചിതനെ അന്ധമായി വിശ്വസിക്കരുത്. ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ അത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾ നന്നായി സമ്പാദിക്കും, നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തവും നന്നായി നടക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ജോലി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത, സുഹൃത്തുക്കളുമായും കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സമയം ചെലവഴിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില വിനോദ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാം. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താല്പര്യമുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
