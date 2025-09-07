Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Horoscope ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം ...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലികളെ കൃത്യ സമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർ ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു ബന്ധു നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നേക്കാം, ബന്ധുക്കളുമായുള്ള ഏതൊരു ഇടപാടും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും. ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അൽപ്പം ആലോചിച്ച ശേഷം ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ പണം നിക്ഷേപിക്കണം. കുടുംബ കാര്യത്തിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് മികച്ച ദിനം, കഠിനാധ്വാനം ഏറും. അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല നേട്ടം ലഭിക്കും, ആരെയും അപമാനിക്കാനും നിങ്ങളുടെ പണം ശരിയായ പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കാനും ശ്രമിക്കരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് തകർന്നേക്കാം, സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് ഇടപാടും നിങ്ങൾക്ക് ദോഷം ചെയ്യും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആവേശകരമായ സമയം ചെലവഴിക്കും. ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടെ നീങ്ങുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ അശ്രദ്ധരാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണം, വാഹനം പെട്ടെന്ന് തകരാറിലാകുന്നത് മൂലം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ഏതെങ്കിലും സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല അഭിഭാഷകനെ സമീപിക്കേണ്ടിവരും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിൽ വർദ്ധനവ്, ജോലിയിൽ കുറച്ച് ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ദേഷ്യപ്പെടും അത് പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തലവേദനയായി മാറിയേക്കാം. നിങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഏത് ജോലിയും ചിന്താപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ദിവസം. നിങ്ങളുടെ ജോലി കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഏതെങ്കിലും തെറ്റായ തീരുമാനം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം സംഭവിച്ചേക്കാം, അവിവാഹിതർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ കാണും. നിങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ ബഹുമാനിക്കണം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് വെല്ലുവിളികൾ ഏറും, പ്രശ്നങ്ങളാൽ നിങ്ങൾ അസ്വസ്ഥരാകും. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാനുള്ള അവസരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. ചോദിക്കാതെ ആർക്കും ഉപദേശം നൽകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് ഒരു വാഹനം ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിറവേറ്റും. നിങ്ങളുടെ പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പാത വ്യക്തമാകും. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒട്ടും അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസം, ശരിയായ ജോലിയിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുക, ഏതെങ്കിലും ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റിസ്ക് എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരുമായും തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടരുത്, ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിലെ ഒരു നല്ല പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സർഗ്ഗാത്മകത ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ജോലിയുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസം, ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ തിരക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമാകും. സർക്കാർ ജോലികൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ആരോടും അഹങ്കാരത്തോടെ സംസാരിക്കരുത് അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ മോശമായി തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തണം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ജോലിയെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, ആരുടെയെങ്കിലും വാക്ക് കേട്ട് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ഖേദമുണ്ടാക്കും. വീട്ടുജോലികളിൽ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുക, അൽപ്പം ചിന്തിച്ച ശേഷം പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകേണ്ടിവരും, കുടുംബത്തിലെ ചില ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾ കാരണം അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാകും. ബിസിനസ്സിൽ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അനുസൃതമായി ജീവിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും. പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും, എന്തിനെക്കുറിച്ചും ടെൻഷൻ എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ ഉടനടി പിടിച്ചെടുക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ അമിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ ശക്തിയോടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി നിങ്ങൾ ചില രസകരമായ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് വികാരങ്ങളാൽ വശീകരിക്കപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ചില ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ തിടുക്കം കാണിക്കും, അത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. എന്തെങ്കിലും തർക്കമുണ്ടായാൽ നിശബ്ദത പാലിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
