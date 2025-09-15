Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതരത്തിലായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം ...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ മനസ് അസ്വസ്ഥമാകും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് വിജയകരമായ ദിനം, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, ധനു രാശിക്കാരുടെ സ്വാധീനവും മഹത്വവും വർധിക്കും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് വാഹന യോഗം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഏതൊരു ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരില്ല. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളോട് വളരെ സന്തുഷ്ടനാകും, തിടുക്കത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കരുത്. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ഒരു നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കും. നിങ്ങളുടെ പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. അപരിചിതനുമായി ഇടപഴകരുത്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവരുടെ മനസ്സ് അസ്വസ്ഥമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിൽ തീർച്ചയായും വിജയം ലഭിക്കും, പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാന വിവരവും നിങ്ങൾ ആർക്കും നൽകേണ്ടതില്ല. ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളുകൾ കുറച്ച് ജ്ഞാനം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബന്ധുക്കളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളെ കാണാൻ വന്നേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം ഒരു പാർട്ടി നടത്താൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് വിജയകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ കുറവുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ വാഹനം കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും, അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ ഏറും. ഇന്ന് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വം ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുക. കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിഹരിക്കുക. ഒരു വസ്തു വാങ്ങാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനായി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഒരു സർക്കാർ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. നിങ്ങൾ അൽപ്പം നിരാശനായിരിക്കാം, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ കാരുണ്യത്തിൽ തുടരും. നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ മറ്റാരെയും ആശ്രയിക്കില്ല, ബാക്കിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ പങ്കാളിയുമായി പദ്ധതികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാം. നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും, നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് കാരണം സന്തോഷമുണ്ടാകും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ ഒരു വലിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസം. ഒരു ദരിദ്രനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക, അൽപ്പം ശ്രദ്ധയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരു യാത്ര പോകാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ജോലിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം നൽകിയാൽ നിങ്ങൾ അത് പാലിക്കണം. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കോഴ്സിനായി നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നല്ല ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യേണ്ട ദിവസം, എതിരാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കും, അവർ നിങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഏതൊരു ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റാൻ കഴിയും, നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരവും നിങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല, മറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി സംസാരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചില അവാർഡുകൾ ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂല ദിനം. കുടുംബ ചെലവുകളിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിവരും. ആരോഗ്യം മൃദുവും ചൂടുള്ളതുമായിരിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് വഴക്കുണ്ടാകാം. അവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ പരമാവധി ശ്രമിക്കേണ്ടിവരും. അൽപ്പം ജാഗ്രതയോടെ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുക, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് മെച്ചപ്പെടുത്തും, ഇത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഗുണനിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തും, ചില വലിയ ഓർഡറുകളും ലഭിക്കും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവരുടെ സ്വാധീനവും മഹത്വവും വർദ്ധിക്കും. സർക്കാർ ജോലി ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. ദൂരെ താമസിക്കുന്ന ഒരു ബന്ധുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചില ശുഭകരമായ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കണം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, ചുറ്റും നടക്കുന്ന തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കുക. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും, അവിവാഹിതരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കൾ നിങ്ങളുടെ ജോലിയിൽ പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകും. അവിവാഹിതർ അവരുടെ പങ്കാളിയെ കാണും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ഗുണകരമാകും. പുതിയ ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളുമായി എന്തെങ്കിലും സംബന്ധിച്ച് ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായേക്കാം, മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. സ്ത്രീ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കും. പഴയ തെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പാഠം പഠിക്കണം, അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കരുത് അപ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മികച്ചതാകൂ. ചുറ്റിനടക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചില വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് മനസ്സിലെ ചില സംശയങ്ങൾ കാരണം ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ ഏതൊരു ഇടപാടും അന്തിമമാകുന്നതിന് മുമ്പ് വൈകിയേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകർ ജോലിസ്ഥലത്ത് സമ്മർദ്ദം നൽകിയേക്കാം. നിങ്ങൾ മറ്റൊരു ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി എന്തെങ്കിലും തർക്കത്തിന് സാധ്യത. നിങ്ങളുടെ വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, എരിവുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ചുരുക്കുക. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
