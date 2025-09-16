Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, മകര രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും പലതത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, ഇടവ രാശിക്കാർ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാരുടെ വരുമാന സ്രോതസുകൾ വർധിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാരുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, തുലാം രാശിക്കാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും, ധനു രാശിക്കാരുടെ ജോലി സമ്മർദ്ദം കുറയും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് അതിരുകളില്ല. നിങ്ങളുടെ സ്വഭാവവൈകൃതം കാരണം നിങ്ങൾ അൽപ്പം അസ്വസ്ഥനാകും. കാരണമില്ലാതെ ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും ദേഷ്യപ്പെടരുത്. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുമായി വഴക്കുണ്ടാകാൻ സാധ്യത. ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ധാരാളം ചെലവഴിക്കും, വീടിന്റെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ഹോബികൾക്കും രസകരമായ കാര്യങ്ങൾക്കുമായി ഷോപ്പിംഗ് നടത്തും, നിങ്ങളുടെ സംസാരവും പെരുമാറ്റവും നിയന്ത്രിക്കുക, സുഹൃത്തുക്കളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സന്തോഷവാർത്ത നൽകും. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് കണ്ടെത്താനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പദ്ധതിയിടാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവ് മികച്ചതായിരിക്കും. ബുദ്ധിശക്തിയും വിവേകവും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ പഴയ രോഗം ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. ഏതെങ്കിലും ജോലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവന്നാൽ അതും മാറും. ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ആരോടെങ്കിലും നിങ്ങൾ കൂടിയാലോചിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവരുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം അതിനാൽ പുറത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ വയറിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ നൽകുക, ബിസിനസ്സിൽ ആധുനിക കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുക അത് നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസിൽ നല്ല ലാഭം നൽകും. കുടുംബാംഗങ്ങളും നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ പൂർണ്ണമായി പിന്തുണയ്ക്കും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വളരെ സന്തോഷിക്കും. നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഏത് ആഗ്രഹവും നിറവേറ്റാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മതപരമായ യാത്ര നടത്താം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. പഴയ ചില തെറ്റുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പാഠം പഠിക്കേണ്ടിവരും. സുഹൃത്തുക്കളുടെയും കുടുംബാംഗങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഒരു ബജറ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലതായിരിക്കും, ചില കുടുംബ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടാകും. നടക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും പോകാൻ നിങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിയിടാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവരുടെ തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവ് മികച്ചതായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും. ചില മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഒന്നിനെക്കുറിച്ചും അനാവശ്യമായി ദേഷ്യപ്പെടരുത്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് ഉപദേശം നൽകിയാൽ അവർ തീർച്ചയായും അത് പിന്തുടരും. ഒരു വലിയ പദ്ധതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും. ചില പുതിയ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരും അതുമൂലം വീടിന്റെ അന്തരീക്ഷവും നല്ലതായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ ഏത് ശുഭകരമായ പരിപാടിയും സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമാകും, നിങ്ങളുടെ എതിരാളികളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ഒരു പ്രശ്നത്തെയും ചെറുതായി കണക്കാക്കരുത്. മനസ്സിലെ ഏതൊരു ആഗ്രഹവും സഫലീകരിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിക്ക് പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചില പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. സമ്പത്തിലെ വർദ്ധനവ് കാരണം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷത്തിന് പരിധിയില്ല. ബിസിനസ്സിലെ ഏത് ജോലിയും ചില പ്രശ്നം കാരണം തടസ്സപ്പെട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പഴയ ഇടപാടുകളിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും. ഏതെങ്കിലും ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നെങ്കിൽ അതും ഇല്ലാതായേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പൂർത്തിയാകാത്ത ജോലി പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു ആശ്വാസ നെടുവീർപ്പ് ഇടും. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്കായി ചില നിക്ഷേപ പദ്ധതികൾ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ ഇണയെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും. എന്തെങ്കിലും വിള്ളൽ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കുടുംബത്തിലെ ആരുടെയെങ്കിലും ആരോഗ്യം വഷളാകുകയാണെങ്കിൽ അതും മെച്ചപ്പെടും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവരുടെ വരുമാനം മികച്ചതായിരിക്കും കാരണം നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട പണം ലഭിക്കും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റാൻ പദ്ധതിയിടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും അപേക്ഷിക്കാം. ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, മത്സരബോധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും. മതബോധം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിലനിൽക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, നിങ്ങളുടെ ജോലി എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാകും. നിങ്ങളുടെ പിതാവ് പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും കാരണം നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ പഠനത്തിനായി പുറത്തെവിടെയെങ്കിലും അയയ്ക്കാം. അവിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പുതിയ പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടിവരും, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ ബാധിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഇണയുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, നല്ല ഭക്ഷണം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അവിവാഹിതരായ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പങ്കാളിയെ കണ്ടുമുട്ടാൻ കഴിയും, എന്നാൽ ജോലിക്ക് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യേണ്ടിവരും അപ്പോൾ മാത്രമേ അവർക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥാനം ലഭിക്കൂ. ചില നല്ല പ്രവൃത്തികൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനവും ലഭിച്ചേക്കാം, സുഹൃത്തുക്കളുടെ എണ്ണവും വർദ്ധിക്കും. തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനവും എടുക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
