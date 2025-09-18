Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് വൻ പുരോഗതി, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാരുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർധിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാരുടെ വരുമാനം വർധിക്കും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വൻ പുരോഗതി, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ധനു രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യഗ്നൽ വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പണം എവിടെയെങ്കിലും കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കും. ഒരു സുഹൃത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും, നിങ്ങളുടെ നല്ല പ്രവൃത്തിക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിച്ചേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശത്തെ വിലമതിക്കും, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തോഷിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ബിസിനസിൽ ചില പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും, കുട്ടികളെ പഠനത്തിനായി വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ കഴിയും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഏകോപനം നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റം തടഞ്ഞേക്കാം. നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സംസാരിക്കണം, എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ വിഷമിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനും നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തർക്കമുണ്ടാകാം. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേര് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ചില ബഹുമതികളും ലഭിച്ചേക്കാം. ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിവസമായിരിക്കും, ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വിജയം, ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ക്ഷണം ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിലെ ഒരു ശുഭകരമായ സംഭവത്തിന്റെ ആഘോഷം സന്തോഷമുണ്ടാക്കും. ഒരു പ്രധാന പങ്കാളിത്ത കരാറിൽ അന്തിമരൂപം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളെ വിദേശയാത്രയ്ക്ക് നിർബന്ധിതരാക്കിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജീവിത നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുക, കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കരുത്.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ചില പുതിയ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുട്ടികളുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം നിങ്ങൾക്ക് അവരെ ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് പോകാം. എന്തെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടെങ്കിൽ മുതിർന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭം ലഭിക്കും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. സർക്കാർ ജോലികൾക്കായി തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് ചില നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ പോരായ്മകളെ മറികടന്ന് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ട ദിനം. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, അനാവശ്യ ശീലങ്ങൾ സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ചില ജോലികൾ അപൂർണ്ണമായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാം. കുട്ടികളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുക. ഏത് ജോലിക്കും നിങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പഴയ കടം തീർക്കും. പുറത്തുപോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഒരു സഹപ്രവർത്തകൻ പറഞ്ഞ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളെ അസ്വസ്ഥനാക്കും. വിൽപ്പനയിലും വിപണനത്തിലും ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒരു പ്രധാന ഇടപാടിൽ ഏർപ്പെട്ടേക്കാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് സ്നേഹവും പിന്തുണയും ലഭിക്കും, പക്ഷേ അപരിചിതരെ വിശ്വസിക്കരുത്. ആവശ്യപ്പെടാത്ത ഉപദേശം നൽകുന്നത് പിന്നീട് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടാകും, പുതിയ ചില ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കാണും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം, ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. വരുമാന വളർച്ചയുടെ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ജ്ഞാനത്തോടെയും വിവേചനാധികാരത്തോടെയും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും, നിങ്ങളുടെ നയതന്ത്രം ശത്രുക്കൾ പോലും നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയും. പങ്കാളിയുമായി പുതിയ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ ചർച്ച ചെയ്യാം. ഒരു സ്വത്ത് തർക്കം നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ചില ജോലികൾ കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓഫീസിൽ നേരത്തെ പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കണം. ജോലി സംബന്ധമായ ഉപദേശം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സഹപ്രവർത്തകനിൽ നിന്ന് തേടാം. നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സങ്കീർണതകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. കഠിനമായ ജോലിഭാരം നിങ്ങളെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കും. പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഏതൊരു ശ്രമത്തിനും മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം തേടുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഇന്ന് ഒരു ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉയർന്ന സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Navratri 2025: നവരാത്രി 2025; സെപ്റ്റംബർ 22ഓടെ ഇവരുടെ സമയം തെളിയും, ലഭിക്കും സർവ്വസൗഭാഗ്യങ്ങളും