Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് വാഹനയോഗം, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് സാധാരണ ദിനം,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് നിക്ഷേപത്തിന് നല്ല ദിനമാ, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടരുത്, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ദുർബല ദിവസം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ തടസം, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് പ്രശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം, കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യത, പുതിയ ഒരു പദ്ധതി ആരംഭിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിടും. ആരുടെയും ഉപദേശത്തിൽ വഞ്ചിതരാകരുത്. പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ നാളത്തേക്ക് മാറ്റിവയ്ക്കരുത്, ശരിയായ ജോലികളിൽ നിങ്ങളുടെ ഊർജ്ജം കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അവ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിലവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യത.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാൻ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം, വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കുടുംബ തർക്കം പരിഹരിക്കപ്പെടും. കുട്ടികൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനം നിറവേറ്റേണ്ടിവരും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കേസിൽ നിങ്ങൾ വിജയം കൈവരിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ചെലവുകൾ അൽപ്പം നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാൾ നിങ്ങളോട് ഉപദേശം ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം മോശമായേക്കാം. വീട്ടിലേക്ക് ചില വീട്ടുപകരണങ്ങൾ വാങ്ങാം. കുറച്ച് ജാഗ്രതയോടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ചുവടുവെക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, നഷ്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിനാൽ പദ്ധതികളിൽ പൂർണ്ണമായും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആരെങ്കിലുമായി പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടുക. വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാകാം.ഒരു പുതിയ വീടോ കടയോ വാങ്ങാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അനാവശ്യമായി ഇടപെടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാം, പണം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ അത് വീണ്ടെടുക്കാൻ നല്ല സാധ്യത. എന്തിനെക്കുറിച്ചും അൽപ്പം ആശങ്കയുണ്ടാകും. ആരെയെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്ന അവിവാഹിതർക്ക് അവരുടെ വികാരങ്ങൾ ഉടനടി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും, അവർക്ക് മികച്ച ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല പേര് ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ നിറഞ്ഞ ദിവസം, കണ്ണുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടാം. കുടുംബാംഗം പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ഒരു രഹസ്യം കുടുംബാംഗങ്ങളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കൂടുതൽ വഴക്കുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികളുടെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ നിങ്ങൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിൽ ഒരു പുതുമ ഉണ്ടാകും. ഇണയുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഒത്തുചേരും
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദുർബലമായ ദിവസം, ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും ഉയർച്ച താഴ്ചകളും നിങ്ങളെ ചിന്തകളിൽ നിലനിർത്തും. പുതിയ വീടിന്റെ പണി ആരംഭിക്കാം, നിങ്ങൾ ഒരു യാത്ര പോയാൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു വസ്തു നഷ്ടപ്പെടാനോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടാനോ സാധ്യതയുണ്ട്. വാഹന തകർച്ച നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ കൂടിയാലോചന ആവശ്യമായി വരുന്ന ഒരു സ്വത്ത് വിഭജനവും ഉണ്ടാകാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. കോടതി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി നിങ്ങളുടെ കണ്ണും കാതും തുറന്നിടുക, അനാവശ്യമായ വാദങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ ഫലം നൽകും. ജോലിസ്ഥലത്ത്, നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഇന്ന് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഏറും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരും. നിങ്ങളുടെ ബോസുമായി ഒരു തർക്കം ഉണ്ടായേക്കാം, അത് നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിന് തടസ്സമായേക്കാം. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടുമ്പോൾ ക്ഷമ പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭവും കാണും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും സമ്മാനമായി ലഭിച്ചേക്കാം അത് ഗുണകരമാകും. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏതൊരു പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടും, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തുഷ്ടരാകും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത.
കുംഭം (Aquarius): ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. എതിരാളികളുടെ സ്വാധീനം ഒഴിവാക്കുക. ഓഹരി വിപണിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ബുദ്ധിപൂർവ്വം നിക്ഷേപിക്കുക, നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം നൽകിയാൽ, അത് നിറവേറ്റും. ബിസിനസിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബുദ്ധിപരവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും. സ്നേഹത്തിന്റെയും സഹകരണത്തിന്റെയും മനോഭാവം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിലനിൽക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യപരമായി ദുർബലമായ ദിവസമായിരിക്കും. എതിരാളികൾ ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കും, വാഹനങ്ങൾ വിവേകത്തോടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ബിസിനസിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന രീതികളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും അത് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി നിങ്ങൾ ഗണ്യമായ തുക ചെലവഴിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
