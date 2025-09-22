Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ട്ജതിരക്കേറും,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ എതിരാളികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ബന്ദികളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ നടപടി എടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് ചുറ്റുമുള്ള അന്തരീക്ഷം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. ചില പുതിയ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും, പങ്കാളിയുമായി അവ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഉറപ്പാക്കുക. ഇണയോടൊപ്പം വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ കുറച്ച് അകലം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ നിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളിൽ കുടുക്കാൻ ശ്രമിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് കൂടുതൽ ബഹുമാനവും അആദരവും ലഭിക്കും, നിങ്ങൾ ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരും, പക്ഷേ ആളുകൾ ഇത് സ്വാർത്ഥതയായി തെറ്റിദ്ധരിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഒരു ജോലിയിലും നിങ്ങൾ അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് തെറ്റായി പോയേക്കാം. പ്രണയത്തിലായവർക്കിടയിൽ എന്തെങ്കിലും പിരിമുറുക്കം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, അത് പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങൾ ചില അജ്ഞാതരെ കണ്ടുമുട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് തിരക്കേറും, അമിത ലാഭം തേടി എന്തെങ്കിലും അപകടകരമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, വളരെക്കാലത്തിനുശേഷം നിങ്ങൾ ഒരു പഴയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ സന്തോഷിക്കും. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ജോലി കണ്ടെത്താനാകും, അത് നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കും. വീട്ടുജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
കർക്കടകം (Cancer): തൊഴിൽ സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കുക. സാമ്പത്തിക പദ്ധതികൾ നല്ലതായിരിക്കും. സഹോദരീ സഹോദരന്മാരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ഒരു ജോലിക്കും മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കരുത്, അല്ലാത്തപക്ഷം അവർ നിങ്ങളുടെ ജോലി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ചുറ്റുമുള്ള എതിരാളികളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ജോലിസ്ഥലത്തെ നിങ്ങളുടെ സഹപ്രവർത്തകർ നിങ്ങളുടെ ബോസുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ബൗദ്ധികവും മാനസികവുമായ ഭാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം ലഭിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് പദ്ധതികളിൽ നല്ല ലാഭം നൽകും, അപ്രതീക്ഷിതമായ തകർച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ തിടുക്കത്തിൽ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കേട്ടു കേൾവികളെ ആശ്രയിക്കുകയോ വാദ പ്രതിവാദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയോ ചെയ്യരുത്.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, വർദ്ധിച്ച ജോലി സമ്മർദ്ദം നിങ്ങൾക്ക് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും. കുടുംബാംഗത്തിൽ ആരോഗ്യപ്രശ്നം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വലിയ അളവിൽ മെച്ചപ്പെടും. കുട്ടികൾ നിങ്ങളോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ അസ്വസ്ഥരായിരിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയ്ക്ക് ഒരു അപ്രതീക്ഷിത സമ്മാനം കൊണ്ടുവരാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം, പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടത്താൽ നിങ്ങൾ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കും. ബോസുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം അൽപ്പം വഷളായേക്കാം, സ്ഥാനക്കയറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ ആസ്വദിക്കും. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരും.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർ തിടുക്കത്തിൽ നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള നിങ്ങളുടെ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും, സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധമുണ്ടാകും. കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. ഇണയോടൊപ്പം ഒരു മതപരമായ യാത്രയ്ക്ക് പോകാം. സമ്മർദ്ദത്തിൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു കുടുംബ പരിപാടി നടന്നേക്കാം. ചെറിയ ലാഭത്തിനായുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എതിരാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിശക്തി ഉപയോഗിച്ച് അവരെ എളുപ്പത്തിൽ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങൾ ക്ഷമ പാലിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിൽ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുകയും വേണം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആരംഭിക്കാനും കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് നിങ്ങളുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും. ഇണയുടെ ആരോഗ്യം കുറഞ്ഞേക്കാം, അതിനാൽ അതിനെക്കുറിച്ച് അശ്രദ്ധ കാണിക്കരുത്.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ സർഗ്ഗാത്മകത ശക്തമായിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ കലയാൽ നിങ്ങൾ ആളുകളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ആലോചിച്ച ശേഷം ഇന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തും. മടി കാണിക്കാതെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Sydney Sweeney: ആരാണീ സിഡ്നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്നി സ്വീനി എത്തുമോ?