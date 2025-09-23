Todays Horoscope: കർക്കിടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്; ധനു രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ, ഇടവ രാശിക്കാർ ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക,
മിഥുന രാശിക്കാർ അലസത മറികടക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ട്, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം, ധനു രാശിക്കാരുടെ സുഖസ്വകാര്യങ്ങൾ ഏറും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, നിങ്ങളുടെ പുറം ജോലികൾക്കൊപ്പം വീട്ടുജോലികൾക്കും സമയം കണ്ടെത്തേണ്ടിവരും. ഇണയുമായി തർക്കമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, കുട്ടികൾ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കാം, അത് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും നിറവേറ്റും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെ നിങ്ങൾക്ക് പൂർവ്വിക സ്വത്ത് അവകാശമായി ലഭിച്ചേക്കാം, ചെലവുകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക, ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകും. കുട്ടികളെ ജോലിക്ക് അയച്ചേക്കാം. സഹപ്രവർത്തകരിൽ പലരും നിങ്ങളുടെ ജോലി അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. എതിരാളികളിൽ ആരുടെയും സ്വാധീനത്തിൽ പെടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും, അലസതയെ മറികടന്ന് അധിക ഊർജ്ജം നേടും. എതിരാളികൾ നിങ്ങളെ ശല്യപ്പെടുത്താനല്ല ഒരു അവസരവും ബാക്കിവയ്ക്കില്ല, ജോലിയിൽ സ്ഥാനക്കയറ്റം, നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
കർക്കടകം (Cancer): നിങ്ങളുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, ദീർഘകാല സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ആശങ്കാകുലരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നേക്കാം. വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിനാൽ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടുകയാണെങ്കിൽ അവർ വളരെ സഹായകരമാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായി ഏർപ്പെടും, ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വിവേചനാധികാരത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിലൂടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിയമത്തെ സമീപിക്കേണ്ടിവരും, കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യത. വിദേശത്ത് പഠിക്കുന്നവർ അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം തുടരണം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകും. ഒരു പ്രധാന ഇടപാട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരും, നല്ല രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകും, ഇണയുമായി നിങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സംഭാഷണത്തിലൂടെ അത് പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും പഴയ കടങ്ങൾ വീട്ടുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പുതിയ ശ്രമങ്ങളിൽ ചിലത് ഫലം നൽകും. പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ നിങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ആസ്വദിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കും. ഇണയ്ക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷം കൊണ്ടുവരും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ എന്തെങ്കിലും അപകടകരമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് ഒരു നല്ല അവസരം ലഭിക്കും. മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, വയറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ്, പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് ഗുണകരമാകും, നിലവിലുള്ള ദാമ്പത്യ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും, മാതാപിതാക്കളുടെ ഉപദേശം നിങ്ങൾ അവഗണിക്കരുത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയും. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് കാരണം നിങ്ങളുടെ സന്തോഷം അതിരുകടക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഇന്ന് ചില പുതിയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിക്കും, മുൻകാല പ്രശ്നങ്ങൾ വലിയതോതിൽ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളിലൊന്ന് സഫലമായേക്കാം. ചില അജ്ഞാതരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അകലം പാലിക്കേണ്ടിവരും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, പുരോഗതിയുണ്ടാകും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും, നിങ്ങളുടെ ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അൽപ്പം ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കുകയും ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവർ ഇറക്കുമതി-കയറ്റുമതിയിൽ അൽപം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുകയും നിങ്ങളുടെ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുകയും വേണം.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, സാമൂഹികവും മതപരവുമായ പരിപാടികളിൽ നിങ്ങൾ സജീവമായി പങ്കെടുക്കും, ചില എതിരാളികൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുകയും ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുകയും വേണം. വിദേശ രാജ്യങ്ങളുമായി ബിസിനസ് നടത്തുന്നവർ അവരുടെ ഇറക്കുമതിയും കയറ്റുമതിയും സംബന്ധിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കണം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!