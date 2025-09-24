Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക വർദ്ധനവ്; മകരം രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാരുടെ സമ്പത്ത് വർധിക്കും, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും സന്തോഷം നൽകും,
മിഥുന രാശിക്കാർ ധനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത വേണം, കർക്കടക രാശിക്കാർ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിനം, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിനം, ധനു രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കുക, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിക്കും, ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ തിരക്കിലായിരിക്കും. കുടുംബ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു പുതിയ അതിഥിയുടെ വരവ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും. പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ സഹകരണ മനോഭാവം നിലനിൽക്കും. അവിവാഹിതർ അവരുടെ ആത്മമിത്രത്തെ കണ്ടുമുട്ടും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് സൃഷ്ടിപരമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ പ്രശസ്തി നേടാം, ജംഗമ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാവര സ്വത്ത് വാങ്ങാനുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടും, യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്. സ്ഥാനവും പ്രശസ്തിയും നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് പണത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസം നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കും. ഇണയെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികം കൂടി പരിഗണിക്കുക. വാഹനം വാങ്ങുന്നതിനായി വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർ അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക, ഒരു സാങ്കേതിക പ്രശ്നം കാരണം നിങ്ങൾ വിഷമിച്ചേക്കാം. ഒരു സ്വത്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാം അത് നിങ്ങളുടെ പിരിമുറുക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കും. പെട്ടെന്നുള്ള വാഹന തകർച്ച നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ചുറ്റുമുള്ളവരോട് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് നന്നായി നടക്കും, ചില പുതിയ പദ്ധതികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനും കഴിയും. കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും, അവ പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുമായി ചില കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാനും കഴിയും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സാധാരണ ദിവസമായിരിക്കും. ആരെയും അന്ധമായി വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ആരിൽ നിന്നെങ്കിലും പണം കടം വാങ്ങിയെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ പുതിയ അതിഥി വന്നേക്കാം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില ചെലവുകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും അത് വഹിക്കേണ്ടി വരും. ജോലിസ്ഥലത്ത് ജോലി സമ്മർദ്ദം കൂടുതലായിരിക്കും, ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഒരു മതപരമായ ചടങ്ങ് സംഘടിപ്പിക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസമായിരിക്കും, എന്നാൽ എല്ലാ ജോലികളിലും ഊർജ്ജം കേന്ദ്രീകരിക്കുക, കാരണം ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ പിതാവിന് കാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നമുണ്ടാകാം. അവരെ സേവിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും. ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നേക്കാം, അപകടസാധ്യതകൾ ഒഴിവാക്കുക.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിറവേറ്റപ്പെടും. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയേക്കാം. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. സുഹൃത്തുക്കളുമായും ബന്ധുക്കളുമായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ സംസാരം നിങ്ങൾക്ക് ബഹുമാനം നേടിത്തരും. മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഏതൊരു സാമ്പത്തിക ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ആരുമായും പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. മനസ്സിൽ അസൂയ നിലനിൽക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ജോലി പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നവർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അന്തിമമാക്കാൻ കഴിയും. ഒരു എതിരാളി നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കേണ്ട ദിവസം, സാമ്പത്തിക വീക്ഷണകോണിൽ ഇന്ന് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിയമപരമായ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ നല്ല പേര് സമ്പാദിക്കും. അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും. പുതിയ ജോലി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ലൗകിക സുഖ സൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവ്, ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിക്കും. വരുമാനവും ചെലവുകളും സന്തുലിതമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജോലിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരം, കുട്ടികളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കും. സഹായം ആവശ്യമുള്ള ആരെയെങ്കിലും സഹായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മർദ്ദകരമായ ദിവസം, ജോലി സംബന്ധമായി സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെടും, കുടുംബാംഗവുമായി ഒരു തർക്കത്തിന് സാധ്യത, ഇണയ്ക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, മേലധികാരിയുടെ ഉപദേശം അവഗണിക്കരുത്. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
