English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.    

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമായി കാണരുത്. ജീവിതത്തിൽ ചില പ്രതിസന്ധികളെ നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.    

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. പ്രശ്‌നങ്ങളെയെല്ലാം അതിജീവിക്കാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. എന്നിരുന്നാലും അനാവശ്യ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേറെയാണ്.   

4 /13

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ​ഗുണദോഷ സമ്മിശ്രമായിരിക്കും. ഓരോ കാര്യങ്ങളും ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർക്ക് പല കാര്യത്തിലും തെറ്റിദ്ധാരണകള്‍ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.   

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം ലഭിക്കും. അം​ഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. വരുമാനം ഇരട്ടിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

6 /13

കന്നി രാശിക്കാര്‍ ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കരിയറിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം.   

7 /13

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് പുതിയ സംരംഭങ്ങള്‍ തുടങ്ങാൻ സമയം അനുകൂലമാണ്. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. നിങ്ങൾ നിസാരമെന്ന് കരുതുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ​ഗുരുതരമായേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം സമ്മർദ്ദം നിറഞ്ഞതായിരിക്കും. ജോലി സംബന്ധമായ ആശങ്കകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികം ശ്രദ്ധിക്കുക. ആരോ​ഗ്യ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധ വേണം.   

9 /13

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. അനാവശ്യ ആശങ്കകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും. വാഹനം ഉപ.ോ​ഗിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക.   

10 /13

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ ദിവസമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഉണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങൾ കൂടുതൽ ദൃഢമാകും.  

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പോസിറ്റീവായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണിത്.    

12 /13

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമുണ്ടാകും. ക്രിയേറ്റീവ് ആയി കാര്യങ്ങള്‍ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. അതേസമയം അനാവശ്യ ചെലവുകള്‍ വര്‍ധിക്കാനിടയുണ്ട്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Malayalam Horoscope Astrology horoscope predictions ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

Next Gallery

Dhanalekshmi DL- 19 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി ആരാണ്? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം

You May Like

Sponsored by Taboola