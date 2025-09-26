Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത; മീന രാശിക്കാർക്ക് സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ആഗ്രഹ സഫലീകരണം,
മിഥുന രാശിക്കാർ ആണവശ്യ ചർച്ചകൾ ഒഴിവാക്കുക, കർക്കടക രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങള, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തം ഏറും, ധനു രാശിക്കാരുടെ ദാമ്പത്യം സന്തോഷകരമായിരിക്കും, കുംഭ രാശിക്കാരുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് വർധിക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും. സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, കുടുംബകാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും, നിങ്ങളുടെ പിതാവിനോട് എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില സന്തോഷകരമായ വാർത്തകൾ ലഭിക്കും.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, പൂർത്തീകരിക്കാത്ത ആഗ്രഹം സഫലമായേക്കാം. കുടുംബാംഗത്തിന്റെ ആരോഗ്യം വഷളാകുകും, സഹോദരങ്ങളുമായി നിങ്ങൾ നന്നായി ഒത്തുചേരും. ബിസിനസ്സിൽ പുതിയ എന്തെങ്കിലും പരീക്ഷിക്കും. ജോലി മാറ്റത്തിനും പദ്ധതിയിട്ടേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ബോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നൽകും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനകരമായ ദിവസമായിരിക്കും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വിശ്വാസം നേടും,. മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതിനായി നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. നിലവിലുള്ള കുടുംബ സംഘർഷങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കും. പുതിയ വാഹനം വാങ്ങാനും വായ്പയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും പദ്ധതിയിടാം. ജോലിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് നല്ല ഉപദേശം ലഭിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ട ദിവസം, പഠനത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു മോശം ഇടപാട് നടത്തിയേക്കാം, അതിനാൽ ഏതെങ്കിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പുറത്തു നിന്നുള്ളവരുമായി കൂടിയാലോചിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ഒരു പഴയ ഇടപാട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നമായി മാറിയേക്കാം. കഠിനാധ്വാനം ഫലം ചെയ്യും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർക്ക് വലിയ നേട്ടം ലഭിക്കും,. സ്വാധീനമുള്ള ചില ആളുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടും. അനാവശ്യമായി വീട് വിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക, ഒരു അപകടം സംഭവിക്കാൻ സാധ്യത. ദൈവഭക്തിയിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ജോലിയിൽ നിങ്ങൾ വളരെ സന്തുഷ്ടരായിരിക്കും. മനോവീര്യം ഉയർന്നതായിരിക്കും.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർ അപരിചിതനെ വിശ്വസിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ വശീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം. ബോസുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഭാഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തായിരിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ ജോലിയിൽ സങ്കീർണതകൾ നേരിടേണ്ടിവരും, എന്നാൽ ചിലർ അവരുടെ പ്രതിച്ഛായയെ കളങ്കപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചേക്കാം.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ദിവസം, ഊർജ്ജ നിലകൾ നിങ്ങളെ അൽപ്പം ഉത്കണ്ഠാകുലരാക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്കുള്ള പാത സുഗമമായി കണ്ടെത്താനാകും. ബിസിനസിലെ നല്ല ലാഭം നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങൾ ഒരു ബിസിനസ്സ് പങ്കാളിത്തത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടാകാം.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് ഏതെങ്കിലും അപകടകരമായ സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കണം, ഒരു നിയമപരമായ കാര്യം വളരെക്കാലമായി തീർപ്പുകൽപ്പിക്കാതിരുന്നാൽ അതിൽ വിജയിക്കാൻ സാധ്യത, നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ജോലിക്കായി വിദേശത്തേക്ക് പോയേക്കാം, വിദേശത്ത് ബിസിനസ്സ് നടത്തുന്നവർക്ക് വലിയ ഓർഡർ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ചെലവഴിക്കേണ്ട ദിവസം, ദാമ്പത്യജീവിതം സന്തോഷകരമായി തുടരും. നിങ്ങൾക്ക് താൽപ്പര്യമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ വരുത്താൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന ചില ചെലവുകൾ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും, വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും, അത് നിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് വരുമാനം വർദ്ധിക്കും. രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളവർക്ക് അവരുടെ സഹപ്രവർത്തകരുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ, മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. കേട്ടുകേൾവികൾ വിശ്വസിക്കരുത്, ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങാൻ യോഗം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടും. ഇണയ്ക്ക് നിങ്ങളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും, വീട്ടുജോലികൾ കൃത്യസമയത്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കും, അമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ചില ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നൽകിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരുമായും പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പങ്കിടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ആളുകൾ സ്വന്തം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. പൂർത്തിയാകാത്ത ഏതൊരു ജോലിയും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കും
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. സ്വത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, പുതിയ ആളുകളെ കണ്ടുമുട്ടും, ചർച്ചയിലൂടെ ഏതെങ്കിലും തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാമൂഹിക മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് വർദ്ധിച്ച ബഹുമാനം ലഭിക്കും, ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടാനും സാധ്യത. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും, (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
