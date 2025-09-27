Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; മിഥുന രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ എടുക്കരുത്, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് നോക്കാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് സമിശ്ര ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും, മിഥുന രാശിക്കാർ തീരുമാനങ്ങൾ തിടുക്കത്തിൽ അരുത്,
കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം കുറയും, ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് വമ്പൻ നേട്ടങ്ങൾ, തുലാം രാശിക്കാർ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും, ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിവസം, കുംഭ രാശിക്കാരുടെ മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? അറിയാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിവസം, അലസത നിങ്ങളെ കീഴടക്കാൻ അനുവദിക്കരുത്. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയും. സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും വ്യക്തത നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്, ചെലവുകൾക്കൊപ്പം സമ്പാദ്യത്തിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടാകാം.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. ഒരു വിനോദ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും, കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കും. പുറത്തുപോകുമ്പോഴും യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം ജോലികൾ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിപ്പിക്കും.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കരുത്, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും. വീട്ടിൽ ഒരു അതിഥി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തെ ജോലിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഏത് ഉപദേശവും വളരെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുക, എതിരാളികൾ ഇന്ന് സുഹൃത്തുക്കളായി മാറിയേക്കാം. പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള പാതയിൽ പുരോഗമിക്കും, ഒരു പ്രധാന നിയമനം നിങ്ങൾക്ക് ടീം വർക്കിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് വീട് അലങ്കരിക്കാൻ നല്ലൊരു തുക ചെലവഴിക്കും, വരുമാനം അൽപ്പം കുറവായിരിക്കും. ഒരു കുടുംബാംഗം പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനിഷ്ടം തോന്നിയേക്കാം. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആശങ്കകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക, ജോലി സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളുടെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. ആരോഗ്യത്തിലും ചാഞ്ചാട്ടം ഉണ്ടാകും.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കും. മനോവീര്യം ഉയർന്നതായിരിക്കും. ചില ശുഭകരമായ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം, വാഹന തകരാർ കാരണം ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ശ്രമങ്ങൾ മികച്ചതായിരിക്കും. .
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് സ്നേഹവും സഹകരണവും അനുഭവപ്പെടും. നിയമപരമായ ചില കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അൽപ്പം ക്ഷമ കാണിക്കണം, അനാവശ്യമായ തിരക്കുകൾ അനുഭവപ്പെടാം. ഒരു സുഹൃത്തിന് വേണ്ടി കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യത്തിനായി ചില പരിശോധനകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം. കുടുംബ കാര്യങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും അവരെ ഷോപ്പിംഗിന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർ ഒരു പ്രധാന ലക്ഷ്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കും, അത് നേടുന്നതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാം. ആത്മീയ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തും.
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർ സംസാരത്തിലും പെരുമാറ്റത്തിലും സംയമനം പാലിക്കുക. ബിസിനസുകാർക്ക് അവരുടെ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ പുരോഗമിക്കും. സമ്പത്തിന്റെ വർദ്ധനവ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകും. നിങ്ങളുടെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്ന് ശാസന നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ശുഭകരമായ ഒരു പരിപാടി നടക്കും. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള ഏതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും പരിഹരിക്കപ്പെടും. പരസ്പരം നന്നായി അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്തെ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവാർഡ് ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ സന്തോഷം നൽകും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് ആരോഗ്യത്തിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും, പരുഷമായ വാക്കുകൾ ഒഴിവാക്കുക, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ജോലി സംബന്ധിച്ച് മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉപദേശം തേടാം. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെലവഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വരുമാനം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ദിവസം, ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും മതപരമോ സാമൂഹികമോ ആയ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാം. പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ലാഭം ലഭിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അതിയായി സന്തോഷിക്കും.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും, ബിസിനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും. പങ്കാളിയുടെ പൂർണ്ണ അംഗീകാരം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും, ഹൃദയത്തയല്ല മനസ്സിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരിയറിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി ചർച്ച ചെയ്യാം. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)