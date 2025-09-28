Today's Horoscope: സെപ്റ്റംബറിലെ അവസാന ഞായർ, ഇന്ന് നേട്ടം ആർക്കൊക്കെ? അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടും. പുതിയ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കും.
ഇടവം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധയോടെ മുന്നോട്ട് പോകുക.
മിഥുനം രാശിക്കാര്ക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ ഇവർക്ക് സാധിക്കും.
കര്ക്കിടകം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. ജോലിയില് ഉയര്ച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷകരമായ നിമിഷങ്ങലാണ് കാത്തിരിക്കുന്നത്.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. വാഹനം വാങ്ങിക്കാനുള്ള യോഗമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹങ്ങൾ നേടിയെടുക്കും. ജോലിയിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
കന്നി രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്ക്ക് അനുസരിച്ച് എല്ലാം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സാമ്പത്തികപരമായി നേട്ടമുണ്ടാക്കാനാകും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് ഗുണഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ആലോചിച്ച് മാത്രം ചെയ്യുക. ഇത് വിജയം നേടാൻ സഹായിക്കും. ചെറിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. പൊതുവെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്ക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് അൽപം പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുക. നേട്ടങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുക.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച സമയമാണിത്. ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മികച്ചതായിരിക്കും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമാണിന്ന്. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും.
മീനം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകും. ജീവിതത്തിൽ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളുമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ നേടാൻ സാധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
