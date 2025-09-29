Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവേറും; കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷം ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും അനുഭവങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും.
Todays Rashiphalam: ഇന്ന് ഓരോ രാശിക്കാർക്കും ജോലി, ഇടപാടുകൾ, ബിസിനസ്, കുടുംബാംഗങ്ങളുമായും സുഹൃത്തുക്കളുമായുമുള്ള ബന്ധം, ആരോഗ്യം, മംഗളകരവും അശുഭകരമായ കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ എങ്ങനെ എന്ന് അറിയാം...
Today Rashiphalam: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോരുത്തർക്കും അനുഭവങ്ങൾ പലതായിരിക്കും. മേട രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുനന്തിന് നല്ല ദിനം, ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും,
മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് അനുയോജ്യമായ ദിനം, ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക, തുലാം രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, ധനു രാശിക്കാർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം, മറ്റു രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെ? നോക്കാം...
മേടം (Aries): ഇന്നിവർക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ വർധിക്കും, പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നത് നല്ല ദിനം, ജോലിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് ചില പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും. സാമൂഹിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകും. നിങ്ങൾ ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാൻ നല്ല സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇടവം (Taurus): ഇന്നിവർക്ക് ചെലവുകൾ ഏറും, ദോഷം വരുത്തുന്ന ഏതെങ്കിലും പങ്കാളിത്ത സംരംഭങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. ഒരു വിനോദയാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ അനുഗ്രഹം തേടും. കുടുംബ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിവേകം കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നവർ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കുക. എതിരാളികൾ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയേക്കാം.
മിഥുനം (Gemini): ഇന്നിവർക്ക് ഒന്നിനുപുറകെ ഒന്നായി നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും, വീട്ടു ജോലികൾക്കും പുറത്തുള്ള ജോലികൾക്കും ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടതുണ്ട്. കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചേക്കാം അതിനാൽ നിങ്ങൾ ഓടിനടക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആത്മീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും നിങ്ങൾക്ക് പങ്കെടുക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. ആത്മവിശ്വാസം ശക്തമായിരിക്കും.
കർക്കടകം (Cancer): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനത്തിന് അനുയോജ്യമായ ദിവസം, സാമൂഹിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. ഒരു പുതിയ വീട് വാങ്ങുന്നതിന് കുറച്ച് പണം ക്രമീകരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാർ നിങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചേക്കാം.
ചിങ്ങം (Leo): ഇന്നിവർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക. സർക്കാർ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പ്രയോജനം, കേട്ടുകേൾവികളെ ആശ്രയിക്കരുത്. ആർക്കെങ്കിലും പണം കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരികെ ലഭിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യത, എന്തെങ്കിലും ജോലിക്കായി നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തുപോകേണ്ടി വന്നേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കെതിരെ തെറ്റായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചേക്കാം.
കന്നി (Virgo): ഇന്നിവർക്ക് ഒരു സമ്മിശ്ര ദിവസമായിരിക്കും. ചില പുതിയ ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനം ലഭിക്കും. അപകടകരമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായി എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ തർക്കമുണ്ടാകാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് ധാരാളം പിന്തുണയും സൗഹൃദവും ലഭിക്കും. ഒരു ദീർഘദൂര യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയും, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകും.
തുലാം (Libra): ഇന്നിവർക്ക് പുതിയ ജോലി ആരംഭിക്കുന്നതിന് ല്ല ദിവസമായിരിക്കും. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഏകപക്ഷീയമായ പെരുമാറ്റം കാരണം നിങ്ങൾ അൽപ്പം ആശങ്കാകുലരാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് ചില നല്ല വാർത്തകൾ കേൾക്കാൻ കഴിയും. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാകാം,
വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇന്നിവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവ് മെച്ചപ്പെടും. നാളെ വരെ നിങ്ങളുടെ ജോലി മാറ്റിവയ്ക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിക്കും. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില തടസ്സങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം, നിങ്ങളുടെ അലസത മറികടന്ന് നിങ്ങളുടെ ജോലിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുക. യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും. ചില ജോലികൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കുക.
ധനു (Sagittarius): ഇന്നിവർക്ക് കഠിനാധ്വാനം ഏറും, മതപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുണ്ടാകും. മുതിർന്ന അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ, മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കാൻ നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും, ഇത് ചില പഴയ ഓർമ്മകൾ പുതുക്കും. മുൻകാല നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വരുമാനം ലഭിക്കും. സർക്കാർ ജോലി സംബന്ധമായ പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നതിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ ശ്രദ്ധാലുവായിരിക്കും.
മകരം (Capricorn): ഇന്നിവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും, നിങ്ങളുടെ ഹോബികളും ആനന്ദങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പരസ്പര സ്നേഹവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും. പ്രണയ ജീവിതം നയിക്കുന്നവർ അവരുടെ പങ്കാളിയുമായി നന്നായി ഒത്തുചേരും. ആഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്ന് സഫലമായേക്കാം. ജോലിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിറവേറ്റും, ഒരു പുതിയ വീട്, കട മുതലായവ വാങ്ങാം.
കുംഭം (Aquarius): ഇന്നിവർക്ക് സന്തോഷകരമായ ദിവസം, വരുമാനത്തിനും ചെലവിനും ഇടയിൽ ഒരു സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുക, നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിച്ച എന്തും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. ചെറിയ നേട്ടങ്ങൾക്കായുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അൽപ്പം ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അത് പരിഹരിക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുക.
മീനം (Pisces): ഇന്നിവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്ല ദിവസമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠനത്തിൽ പൂർണ്ണമായും മുഴുകുകയും മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. അവിവാഹിതർ അവരുടെ ആത്മമിത്രത്തെ കണ്ടുമുട്ടും, നിലവിലുള്ള കുടുംബ കലഹങ്ങൾ ഇന്ന് വീണ്ടും ഉയർന്നുവരും എന്നാൽ മുതിർന്ന അംഗങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് അവ എളുപ്പത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)