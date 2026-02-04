Today's Horoscope: മേടം മുതല് മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...
Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങളും മനഃപ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.
ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ ചെറിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാം.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.
കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ അനാവശ്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. തൊഴിലന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.
കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും ലഭിക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിലർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ലാഭവും കാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.
വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.
മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. തടസ്സങ്ങളും അലച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് മത്സരങ്ങളിലും മറ്റും വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. സുഹൃദ്സമാഗമം ഉണ്ടാകാം. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവമാകും.
മീനം രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, തൊഴിൽ ലാഭം, അംഗീകാരം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.