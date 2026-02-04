English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
  • Today's Horoscope: ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും സമൂഹത്തിൽ അം​ഗീകാരവും നേടും രാശികൾ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും സമൂഹത്തിൽ അം​ഗീകാരവും നേടും രാശികൾ; 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
1 /13

മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ തീരുമാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ചില കാര്യങ്ങളിൽ തടസ്സങ്ങളും മനഃപ്രയാസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം.   

2 /13

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനത്തിൽ ചെറിയ പുരോഗതിയുണ്ടാകും. വീട്ടിൽ സന്തോഷകരമായ അന്തരീക്ഷവും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ്സിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാം.  

3 /13

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ വർധിക്കും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ പ്രായോഗികമാക്കാൻ സാധിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.  

4 /13

കർക്കടകം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. എന്നാൽ അനാവശ്യമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകളും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.  

5 /13

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും. തൊഴിലന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ അവസരങ്ങൾ വന്നുചേരും.  

6 /13

കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയും സഹപ്രവർത്തകരുടെ പിന്തുണയും ലഭിക്കും. പുതിയ അവസരങ്ങൾക്കൊപ്പം ചിലർക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ലഭിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.  

7 /13

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി മികച്ച ലാഭവും കാര്യവിജയവും ഉണ്ടാകും. പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായി സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധിക്കും.  

8 /13

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠന കാര്യങ്ങളിൽ വിജയം പ്രതീക്ഷിക്കാം. പുതിയ സുഹൃത്തുക്കളെ പരിചയപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.  

9 /13

ധനു രാശിക്കാർക്ക് കരിയറിൽ പുതിയ അവസരങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിൽ ശ്രദ്ധ വേണം. കാര്യങ്ങളിൽ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം.  

10 /13

മകരം രാശിക്കാർക്ക് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. തടസ്സങ്ങളും അലച്ചിലും ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കുക.  

11 /13

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് മത്സരങ്ങളിലും മറ്റും വിജയം നേടാൻ സാധിക്കും. സുഹൃദ്‌സമാഗമം ഉണ്ടാകാം. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസ്സിൽ ലാഭം പ്രതീക്ഷിക്കാം. സാമൂഹിക രംഗത്ത് സജീവമാകും.  

12 /13

മീനം രാശിക്കാർക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം, തൊഴിൽ ലാഭം, അംഗീകാരം എന്നിവയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. ആഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും.  

13 /13

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Horoscope malayalam Todays Horoscope Astrology ജ്യോതിഷം ജ്യോതിഷ വാർത്തകൾ

Next Gallery

Gold Rate Kerala Today: കുറഞ്ഞയിടത്ത് നിന്ന് വീണ്ടും കൂടി; സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു...

You May Like

Sponsored by Taboola