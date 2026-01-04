Today's Horoscope: മേടം മുതൽ മീനം വരെ, നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. വളരെ ഊർജ്ജസ്വലമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാനാകും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും.    

ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് പുതിയ സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ അനുകൂലമായ സമയമാണ്. ജോലിസ്ഥലത്ത് സഹപ്രവർത്തകരിൽ നിന്നുള്ള പിന്തുണയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.   

മിഥുനം രാശിക്കാർ അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. പഴയ സുഹൃത്തുക്കളെ കണ്ടുമുട്ടും. യാത്രകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്.   

കർക്കടകം രാശിക്കാർ ഇന്ന് മാനസിക പിരിമുറുക്കം നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം. മുതിർന്നവരുടെ ഉപദേശം തേടിയ ശേഷം പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുക.  

ചിങ്ങം രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. തൊഴിൽ രംഗത്ത് അംഗീകാരങ്ങൾ നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. വിദേശത്ത് പോകാൻ അവസരമുണ്ടാകും.    

കന്നി രാശിക്കാർ ഇന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അൽപം ശ്രദ്ധ പുലർത്തണം. സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ ജാഗ്രത വേണം. അനാവശ്യ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.   

തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ബിസിനസിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും. കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യമുണ്ടാകും. നല്ല സുഹൃദ്ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.   

വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് കർമ്മരംഗത്ത് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൂടുകയും അവ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനാകുകയും ചെയ്യും. പണമിടപാടുകൾ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും.   

ധനു രാശിക്കാർക്ക് കടബാധ്യതകൾ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകാരം നേടാനാകും. ശത്രുക്കളുടെ നീക്കങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തും.  

മകരം രാശിക്കാർക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി ചെലവ് വർധിച്ചേക്കാം. ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം വേണം.   

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. കലാരംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ മികച്ച അവസരങ്ങൾ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും.   

മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഇന്ന് ആരോ​ഗ്യ സ്ഥിതി തൃപ്തികരമായിരിക്കും. മനസിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന വാർത്തകൾ കേൾക്കാനിടയാകും. സഹോദരങ്ങളുമായി നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ മാറും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

