Today's Horoscpe 11 September 2025: ഈ രാശികൾക്ക് ഇന്ന് ഭാഗ്യദിനം; അറിയാം സമ്പൂർണ രാശിഫലം

Today's Horoscope: മേടം മുതല്‍ മീനം വരെയുള്ള 12 രാശിക്കാർക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം...

 

Horoscope Today: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഓരോ ദിവസവും  ഓരോ രാശിക്കാർക്കും പല തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരിക്കും വന്നുചേരുക. ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം.

 
മേടം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ദിവസമായിരിക്കും. ബിസിനസില്‍ ധാരാളം നേട്ടങ്ങളുണ്ടാവും. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകും. ജോലിയിൽ സ്ഥലം മാറ്റം ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിൽ അനുകൂല ഫലമുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.  

ഇടവം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ ചെലവ് വർധിക്കാനുള്ള സാഹചര്യവും കാണുന്നുണ്ട്. വസ്തു കച്ചവടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട്.   

മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഏറെ ​ഗുണകരമായ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലമായ സമയമാണിത്. മേലുദ്യോ​ഗസ്ഥരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റും. ജോലിയിൽ അം​ഗീകാരം നേടാനാകും.  

കര്‍ക്കിടകം രാശിക്കാര്‍ക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. വസ്തുവിൽ നിന്നുള്ള ആദായങ്ങൾ ലഭിക്കും. ദൈവാനു​ഗ്രഹത്താൽ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ നടക്കും.    

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് യാത്രകള്‍ ചെയ്യേണ്ടതായി വരും. ഈ രാശിക്കാരെ ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും.    

കന്നി രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമാകാനാണ് സാധ്യത. വിദേശയാത്രക്ക് അവസരമുണ്ടാകും. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കാൻ ദിവസം അനുകൂലമാണ്.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ദിവസമായിരിക്കും. വിവാഹ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകും. ജീവിതത്തിൽ ​ഗുണകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും  സംഭവിക്കും.    

വൃശ്ചികം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. ഈ രാശിക്കാർ എടുത്ത് ചാടി ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്.   

ധനു രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പല തടസങ്ങളും നേരിടേണ്ടതായി വന്നേക്കാം. വിദേശത്ത് ജോലിക്ക് അവസരം വന്നെത്തും. കുടുംബത്തില്‍ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കണ്ടെത്തും.  

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് അവർ അര്‍ഹിക്കുന്ന അംഗീകാരം ലഭിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നിങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. എങ്കിലും ഇന്നത്തെ ദിവസം ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കാം. ആരോ​ഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ നിസാരമാക്കരുത്.   

 കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. എങ്കിലും പകർച്ച വ്യാധികളെ കരുതിയിരിക്കുക. നേട്ടങ്ങളുണ്ടാകുന്ന ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്.   

മീനം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് സന്തോഷകരമായ പല മാറ്റങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ തേടി എത്തും. നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ചത് പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. ബിസിനസിൽ നേട്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകും. ജോലിയില്‍ സ്ഥാനക്കയറ്റം ലഭിക്കും.  

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

horoscope predictions Astrology Malayalam Horoscope ഇന്നത്തെ രാശിഫലം

