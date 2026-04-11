Tri Ekadash Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രി ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shukra Guru Gochar 2026: രണ്ട് ശുഭകരമോ സ്വാധീനമുള്ളതോ ആയ ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം 60 ഡിഗ്രി അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.
Tri Ekadash Yoga 2026: ദേവവന്മാരുടെ ഗുരുവെന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യാഴം ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രഹമാണ്. വ്യാഴത്തെ അറിവ്, ഭാഗ്യം, കുട്ടികൾ, സമൃദ്ധി, മതം, വിദ്യാഭ്യാസം, സമ്പത്ത്, വിവാഹം എന്നിവയുടെ ഘടകമായി കണക്കാക്കുന്നു.
തൽഫലമായി വ്യാഴത്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ രാശികളിലും ആഗോളതലത്തിലും ബാധിക്കും. നിലവിൽ വ്യാഴം അതിവേഗത്തിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. തൽഫലമായി ഈ വർഷം ഒന്നല്ല രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ രാശികൾ മാറ്റും. നിലവിൽ വ്യാഴം മിഥുനത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള ചലനത്തിലാണ്.
ഈ രാശിയിൽ തുടരുന്നതിലൂടെ മേടത്തിലെ ശുക്രനുമായി ഒരു കോണീയ സംയോജനം രൂപപ്പെടുത്തുകയും ത്രികോണദശ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ യോഗം 12 രാശികളെയും സ്വാധീനിക്കും എങ്കിലും ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...
പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് ഏപ്രിൽ 13 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 01:48 ന് ശുക്രനും വ്യാഴവും പരസ്പരം 60 ഡിഗ്രിയിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും അതിലൂടെ ത്രി ഏകാദശ യോഗം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. രണ്ട് ശുഭകരമോ സ്വാധീനമുള്ളതോ ആയ ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം 60 ഡിഗ്രി അകലെ സ്ഥിതിചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.
ഇതിനെ ലാഭദൃഷ്ടി യോഗം എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും എല്ലാ രാശികളിലും പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു.
ഇടവം (Taurus): ശുക്ര-വ്യാഴ ത്രീ ഏകാദശ യോഗം ഇവർക്കും വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും. വ്യാഴം രണ്ടാം ഭാവത്തിലും ശുക്രൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ, ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ഒരു പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ വിലമതിക്കും.
ചിങ്ങം (Leo): ത്രി ഏകാദശ യോഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം വ്യാഴത്തിന്റെയും ശുക്രന്റെയും ഗുണകരമായ വശം ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും. ഈ രാശിയുടെ പതിനൊന്നാം ഭാവത്തിൽ വ്യാഴം നേരിട്ട് നിൽക്കുന്നു, ശുക്രൻ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും, ഈ സാഹചര്യം അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും, ദീർഘകാല പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം ലഭിച്ചേക്കാം.ഇവർക്ക് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടുന്നതിൽ വിജയിക്കാൻ കഴിയും.
ധനു (Sagittarius): ഇവർക്കും ത്രി ഏകാദശ യോഗത്തിന്റെ ഫലം പല മേഖലകളിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും ക്രമേണ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം, ഇത് ബന്ധങ്ങളിൽ മാധുര്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല വിവാഹാലോചനകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. ലഗ്നത്തിലെ വ്യാഴത്തിന്റെ ഏഴാം ഭാവം തൊഴിൽ മേഖലയിലും നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. വരുമാന വർദ്ധനവിനും സ്ഥാനക്കയറ്റത്തിനും സാധ്യത. (Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
