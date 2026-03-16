Trigrahi Yog 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഇന്ന് സൂര്യൻ, ശനി, ശുക്രൻ എന്നീ ഒന്നിച്ച് ഒരു രാശിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ രാശിയിൽ മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെത്തുമ്പോൾ ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടും.
മീനം രാശിയിലാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 26 വരെ ഇത് തുടരും.
മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഗുണം ചെയ്യുക. ഇടവം, മിഥുനം, കുംഭം രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടാകും.
ഇടവം രാശിയിക്കാർക്ക് ത്രിഗ്രഹി യോഗം വളരെ ശുഭകരമാണ്. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് സമയം അനുകൂലമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടും. എല്ലാ മേഖലയിലും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉയർന്ന പദവികൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ത്രിഗ്രഹി യോഗം വളരെ ശുഭകരമാണ്. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വിദേശത്ത് ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി തുടരും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ രേവതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?