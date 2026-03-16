English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Photos
Trigrahi Yog 2026: വരുമാനം ഇരട്ടിക്കും, ആ​ഗ്രഹിച്ച ജോലി നേടും; മീനം രാശിയിലെ ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം ഈ രാശികൾക്ക് ഭാ​ഗ്യം..!

Trigrahi Yog 2026: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഇന്ന് സൂര്യൻ, ശനി, ശുക്രൻ എന്നീ ഒന്നിച്ച് ഒരു രാശിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരേ രാശിയിൽ മൂന്ന് ​ഗ്രഹങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെത്തുമ്പോൾ ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം രൂപപ്പെടും. 

 

മീനം രാശിയിലാണ് ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. മാർച്ച് 26 വരെ ഇത് തുടരും. 

 
1 /5

മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം ​ഗുണം ചെയ്യുക. ഇടവം, മിഥുനം, കുംഭം രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് തൊഴിൽ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനവുണ്ടാകും.  

2 /5

ഇടവം രാശിയിക്കാർക്ക് ത്രിഗ്രഹി യോഗം വളരെ ശുഭകരമാണ്. സമ്പത്ത് വർധിക്കും. ബിസിനസിൽ ലാഭമുണ്ടാകും. ആ​ഗ്രഹിച്ച ജോലി ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് സമയം അനുകൂലമാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും.   

3 /5

മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറക്കപ്പെടും. എല്ലാ മേഖലയിലും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉയർന്ന പദവികൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പൂർവ്വിക സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടും. നിക്ഷേപത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. പുതിയ വീടോ വാഹനമോ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.   

4 /5

കുംഭം രാശിക്കാർക്ക് ത്രിഗ്രഹി യോഗം വളരെ ശുഭകരമാണ്. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സാമ്പത്തിക നേട്ടമുണ്ടാകും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാനിടയുണ്ട്. വിദേശത്ത് ജോലി ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മികച്ച വിജയം കൈവരിക്കാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതം സന്തോഷകരമായി തുടരും.  

5 /5

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Trigrahi Yog 2026 Astrology news ത്രി​ഗ്രഹി യോ​ഗം 2026 ജ്യോതിഷം

Next Gallery

