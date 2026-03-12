Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; സൂര്യനും ബുധനും ശുക്രനും ഒരുമിക്കുന്നു, ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!

Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഭാഗ്യം തേടി എത്തുന്നത് നാല് രാശിക്കാർക്ക്
ശുക്രനും, സൂര്യനും ബുധനും ഏപ്രില് മാസത്തില് ഇടവം രാശിയില് ഒരുമിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില് അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുചേരും
മേടം രാശി: സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങള് നിങ്ങളെ തേടി എത്തും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി നിങ്ങളെ തേടി എത്തും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ആഗ്രഹങ്ങള് എല്ലാം തന്നെ പൂര്ത്തീകരിക്കാനാകും
മകരം രാശി: ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം കൈവരും. ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ജീവിതത്തില് അനുകൂലമായ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വന്നുചേരും.
കന്നി രാശി: ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. മൂന്നിരട്ടി ഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിത്തതിൽ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സമാധാനവും സന്തോഷവും വന്നുചേരും.
ചിങ്ങം രാശി: അപ്രിതീക്ഷിതമായ നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് മികച്ച സമയമാണിത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. വിവാഹ തടസ്സങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും
Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
