  • Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗം; സൂര്യനും ബുധനും ശുക്രനും ഒരുമിക്കുന്നു, ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!

Trigrahi Yoga 2026: ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഭാഗ്യം തേടി എത്തുന്നത് നാല് രാശിക്കാർക്ക്

 

ശുക്രനും, സൂര്യനും ബുധനും ഏപ്രില്‍ മാസത്തില്‍ ഇടവം രാശിയില്‍ ഒരുമിക്കും. അതിന്റെ ഫലമായി നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തില്‍ അനുകൂലമായ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നുചേരും

 
1 /5

മേടം രാശി: സാമ്പത്തിക മാറ്റങ്ങള്‍ നിങ്ങളെ തേടി എത്തും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജോലി നിങ്ങളെ തേടി എത്തും. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ആഗ്രഹങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ പൂര്‍ത്തീകരിക്കാനാകും  

2 /5

മകരം രാശി: ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വം കൈവരും. ജീവിതത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും. ജീവിതത്തില്‍ അനുകൂലമായ പല കാര്യങ്ങളും സംഭവിക്കും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം വന്നുചേരും.   

3 /5

കന്നി രാശി: ജീവിതത്തിൽ പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിയൊരുക്കും. മൂന്നിരട്ടി ഭാഗ്യങ്ങൾ ജീവിത്തതിൽ വന്നുചേരും. സാമ്പത്തികമായി നേട്ടമുണ്ടാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സുഖവും സമാധാനവും സന്തോഷവും വന്നുചേരും.   

4 /5

ചിങ്ങം രാശി: അപ്രിതീക്ഷിതമായ നേട്ടങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുചേരും. പുതിയ സംരംഭങ്ങൾക്ക് മികച്ച സമയമാണിത്. സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. വിവാഹ തടസ്സങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാനാകും  

5 /5

Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ വിശ്വാസങ്ങളെയും പൊതുവായ വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ZEE NEWS ഇക്കാര്യങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

Trigrahi Yoga 2026 Astrology 2026 Horoscope 2026 lucky zodiacs

