AloeVera Face Pack: മുഖം കരുവാളിച്ചോ? കറ്റാർവാഴ ഫേസ് പാക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കൂ

ചർമ്മ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കറ്റാർവാഴ മികച്ചൊരു ചേരുവയാണ്. സൂര്യതാപമേറ്റ പാടുകൾ മാറാനും കറ്റാർവാഴ സഹായിക്കും. മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ കറ്റാർവാഴ കൊണ്ടുള്ള ഫേസ് പാക്കുകൾ പരീക്ഷിക്കാം 

 
മുഖത്തെയും ശരീരത്തിലെയും പാടുകൾ മാറാൻ മഞ്ഞൾ, കറ്റാർവാഴ ജെൽ, തേൻ എന്നിവ യോജിപ്പിച്ച് മുഖത്തും കഴുത്തിലുമായി പുരട്ടാം  

രണ്ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ കറ്റാർവാഴ ജെല്ലും കുറച്ചു നാരങ്ങാനീരും ചേർത്ത് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി മുഖത്തും കഴുത്തിലുമായി പുരട്ടാം. 10-15 മിനിറ്റിനുശേഷം മുഖം കഴുകാം.   

കറ്റാർവാഴ ജെല്ലും വെള്ളരിക്ക നീരും തുല്യ അളവിലെടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് മുഖത്തു പുരട്ടാം. ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ ഈ പാക്ക് ഉപയോഗിക്കാം  

വാഴപ്പഴം പേസ്റ്റാക്കി അൽപം കറ്റാർവാഴ ജെല്ലും യോജിപ്പിച്ച് മുഖത്തിടുക. ഈ പാക്ക് മുഖം സുന്ദരമാക്കാൻ സഹായിക്കും.  

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.  

