  Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

ലിപ്പ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

ലിപ്പ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
1 /6

പഞ്ചസാരയും തേനും തുല്യ അളവിൽ കലർത്തുക. അധിക ഈർപ്പത്തിനായി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ ബദാം ഓയിലോ ചേർക്കാം.   

2 /6

ഒരു ടീസ്പൂൺ കാപ്പി പൊടിയും  ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.  

3 /6

സുഗന്ധത്തിനായി 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബദാം ഓയിൽ, 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.  

4 /6

ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ കുറച്ച് തുള്ളി നാരങ്ങാനീര് കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാം.  

5 /6

ഓട്‌സ് പൊടിച്ചതും, തേനും, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.  

6 /6

Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.

Homemade Lip Scrub lips

