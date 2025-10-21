Homemade Lip Scrub: ലിപ്പ് സ്ക്രബിന് ഇനി പൈസ മുടക്കേണ്ട, വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

ലിപ്പ് സ്ക്രബ് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം
പഞ്ചസാരയും തേനും തുല്യ അളവിൽ കലർത്തുക. അധിക ഈർപ്പത്തിനായി ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയോ ബദാം ഓയിലോ ചേർക്കാം.
ഒരു ടീസ്പൂൺ കാപ്പി പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.
സുഗന്ധത്തിനായി 1 ടേബിൾസ്പൂൺ ബ്രൗൺ ഷുഗർ, 1 ടീസ്പൂൺ ബദാം ഓയിൽ, 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എക്സ്ട്രാക്റ്റ് എന്നിവ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.
ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയിൽ കുറച്ച് തുള്ളി നാരങ്ങാനീര് കലർത്തി ഉപയോഗിക്കാം.
ഓട്സ് പൊടിച്ചതും, തേനും, വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ മിക്സ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം.
Disclaimer: ഈ വാർത്ത പൊതുവായ വിവരങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഒരു മെഡിക്കൽ വിദഗ്ധന്റെ ഉപദേശത്തിന് പകരമല്ല.
Malavya Rajayoga: നവംബറിലെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം രാജകീയ ജീവിതവും!