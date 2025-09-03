English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...

ഇന്ന് പൂരാടമാണ്. തിരുവോണ നാളിന് ഇനി വെറും ഒരു ദിവസം കൂടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആയുഷ്മാന്‍ യോഗവും സൗഭാഗ്യ യോഗവും ഉഭവചാരി യോഗവും ഒന്നുചേരുകയാണ്. 

 

ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഈ യോ​ഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെത്തുമ്പോൾ ​ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം. 

 
മിഥുനം രാശിക്കാര്‍ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആ​ഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും.   

ചിങ്ങം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് രാജയോ​ഗത്തിന് സമാനമായ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുക. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. നേട്ടങ്ങൾ അനവധി നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീർക്കും.   

തുലാം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സൗഭാ​ഗ്യങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ശത്രുക്കളെ നിഷ്പ്രഭരാക്കാനാകും.   

മകരം രാശിക്കാര്‍ക്ക് ഇന്ന് ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആ​ഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാനാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന്  ലാഭം നേടാനാകും.  

കുംഭം രാശിക്കാര്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സമയമാണ്. ബിസിനസ് ലാഭകരമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം നേടാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.   

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.  

