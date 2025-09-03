Ubhavachari Yog: പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഉഭവചാരി യോഗം: ഈ രാശികളുടെ ഭാഗ്യക്കുതിപ്പ് തുടങ്ങുകയാണ്...

ഇന്ന് പൂരാടമാണ്. തിരുവോണ നാളിന് ഇനി വെറും ഒരു ദിവസം കൂടിയെ ബാക്കിയുള്ളൂ. ജ്യോതിഷ പ്രകാരം ഇന്നത്തെ ദിവസം ആയുഷ്മാന് യോഗവും സൗഭാഗ്യ യോഗവും ഉഭവചാരി യോഗവും ഒന്നുചേരുകയാണ്.
ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്കാണ് പൂരാടം നക്ഷത്രത്തിൽ ഈ യോഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെത്തുമ്പോൾ ഗുണഫലങ്ങൾ ലഭിക്കുകയെന്ന് നോക്കാം.
മിഥുനം രാശിക്കാര് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. ജോലിയിൽ കൂടുതൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. കുടുംബ ജീവിതം സന്തോഷകരമായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും.
ചിങ്ങം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് രാജയോഗത്തിന് സമാനമായ മാറ്റങ്ങളായിരിക്കും ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുക. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാനാകും. നേട്ടങ്ങൾ അനവധി നിങ്ങളെ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടാകും. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ കൃത്യമായി ചെയ്ത് തീർക്കും.
തുലാം രാശിക്കാര്ക്ക് സൗഭാഗ്യങ്ങളുടെ ദിവസമാണ് ഇന്ന്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. ജോലിയിൽ ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. ശത്രുക്കളെ നിഷ്പ്രഭരാക്കാനാകും.
മകരം രാശിക്കാര്ക്ക് ഇന്ന് ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുകൂലമായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആഗ്രഹിക്കുന്നതൊക്കെ സ്വന്തമാക്കാനാകും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാനാകും.
കുംഭം രാശിക്കാര്ക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സമയമാണ്. ബിസിനസ് ലാഭകരമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം തൃപ്തികരമായിരിക്കും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭം നേടാനാകും. ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവുമുണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. സീ മലയാളം ന്യൂസ് ഇത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നില്ല.
