Podi Idli Recipe: രുചിയൂറും പൊടി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം; വിശദമായ റെസിപ്പി

പൊടി ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കാം
ചൂടായ പാനിലേക്ക് ¼ കപ്പ് ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് ചേർത്ത് വറക്കുക. ഇടക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് സ്വർണ്ണ നിറമാകുന്നതുവരെ വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക.
അതേ പാനിലേക്ക് ¼ കപ്പ് കടല പരിപ്പും വറുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം.
അതേ പാനിൽ 2 ടേബിൾസ്പൂൺ എള്ള് നിറം മാറുകയും പൊട്ടുകയും പൊട്ടുകയും ചെയ്യുന്നത് വരെ വറുക്കുക. ശേഷം മാറ്റി വെക്കുക.
ഒരു പാനിൽ ½ ടീസ്പൂൺ എണ്ണ ചേർക്കുക. 5 വറ്റൽ മുളക് ചേർത്ത് വറുത്ത് എുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് മൊരിയുന്നത് വരെ ഇളക്കുക. തീ ഓഫ് ചെയ്ത് ½ ടീസ്പൂൺ ഹിംഗ് (അസഫോട്ടിഡ) ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക. പിന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കുക.
വറുത്ത് വെച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും, വറ്റൽ മുളകിൻ്റെ കൂട്ടും ചൂടാറിയ ശേഷം മിക്സിയിൽ പൊടിയായി അടിച്ചെടുത്ത് മാറ്റി വെക്കുക.
തലേ ദിവസം ഒരു കപ്പ് അരിയും, അര കപ്പ് ഉഴുന്നും കഴുകി വെള്ളത്തിൽ 5 മണിക്കൂർ കുതിർക്കാൻ വെക്കുക. കുതിർന്ന ശേഷം, ഒരു മിക്സി ജാറിൽ കുതിർന്ന അരി മാത്രം ഇടുക. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ ഉപ്പും ചേർത്ത് അരക്കുക. പേസ്റ്റ് രൂപേണ ആകുമ്പോൾ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. ശേഷം മാവ് പുളിക്കാനായി ഒരു പാത്രത്തിൽ മൂടി വെക്കുക.
അടുത്ത ദിവസം മാവ് പുളിച്ച് പൊന്തി വരുമ്പോൾ ഇഡിലി പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ച് വേവിക്കുക. ഇഡിലി റെഡി.
ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കി കടുക് വറുക്കുക. ഇതിലേക്ക് കറിവേപ്പിലയും ചേർക്കുക. ഇതിലേക്ക് തയാറാക്കിയ ഇഡിലി ചേർത്ത് സാവധാനം ഇളക്കുക.
ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇഡിലിയുടെ ആവശ്യാനുസരണം പൊടി ചേർത്ത് ഇളക്കുക. പൊടി ഇഡലി തയാർ.
