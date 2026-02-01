Union Budget 2026: പോക്കറ്റ് കാലിയാകുമോ? വില കൂടുന്നതും കുറയുന്നതുമായ സാധനങ്ങൾ ഇവയാണ്...

Union Budget 2026: ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ ബജറ്റ് അവതരണം പൂർത്തിയായി.
ഇത്തവണത്തെ ബജറ്റിൽ എന്തിനൊക്കെ വില കുറയും എന്തിനൊക്കെ വില കൂടും എന്ന് നോക്കാം...
കായിക ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കായിക രംഗത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയിലോ നികുതിയിലോ ഇളവുകൾ നൽകാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
ജീവൻരക്ഷാ മരുന്നുകളെ കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതോടെ ക്യാൻസർ മരുന്നുകൾക്ക് വില കുറയും. 17 കാൻസര് മരുന്നുകളുടെ കസ്റ്റംസ് തീരുവയാണ് ഒഴിവാക്കിയത്. പ്രമേഹ മരുന്നുകളുടെ വിലയും കുറയും.
ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ടാബ്ലറ്റുകൾ, പിസിബിഎ (PCBA), മൊബൈൽ ചാർജറുകൾ എന്നിവയുടെ വില കുറയും. സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ചതോടെ ആഭരണ വിപണിയിൽ വില കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ലിഥിയം, കോബാൾട്ട് തുടങ്ങിയ 25 പ്രധാന ലോഹങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ ഒഴിവാക്കി.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കും വില കുറയും. മൈക്രോവേവ് പോലുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്കും ലെതർ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും വില കുറയും. സോളാർ സെല്ലുകളുടെയും പാനലുകളുടെയും നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾക്ക് ഇളവ് നൽകിയതിനാൽ സോളാർ പാനലുകളുടെ വില കുറയും. പരിശീലന വിമാനങ്ങൾ (Civilian training aircraft), അവയുടെ എഞ്ചിനുകൾ, സ്പെയർ പാർട്സുകൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
വില കൂടുന്നതെന്തൊക്കെ - സിഗരറ്റ്, പാൻമസാല പോലുള്ള പുകയില ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വില കൂടും. മദ്യത്തിന്റെ വിലയും ഉയരും.
Gold Rate Kerala Today: കുതിപ്പിന് ബ്രേക്കിട്ട് താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണവില; ഇന്ന് വൻ ഇടിവ്, നിരക്കറിയാം...